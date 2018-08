Casi 900 monedas de plata, once de oro, once aplicaciones y hebillas, 28 botones de plata y bronce, once pendientes y dos anillos de oro son algunos de los 957 objetos de un tesoro del siglo XIV que, hallado en un jarrón enterrado a orillas del Mar Negro, da pie a imaginar a un "Ali Baba Tártaro".

Así lo explicó Boni Petrunova, la directora del Museo Histórico Nacional de Bulgaria y jefa del equipo arqueológico encargado de las excavaciones de la fortaleza medieval de Kaliakra, al presentar con fotografías el descubrimiento que "fue hecho casi por casualidad". Los valiosos objetos serán mostrados al público el próximo año, una vez se haya establecido su procedencia exacta mediante análisis.

La experta contó que su equipo cambió de planes después de que un ciudadano local le advirtiera de "que había visto un cráneo que aparecía de debajo de la tierra". "Empezamos a excavar allí", en lo que se demostró que eran las ruinas de una casa destruida por un incendio a principios del siglo XV, precisó la experta.