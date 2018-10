El encargado de una pizzería del barrio porteño de Palermo en la que echaron y corrieron por una cuadra y media a una pareja gay por besarse en una mesa fue despedido de su trabajo.

No obstante, integrantes del colectivo LGBTQI convocaron para el próximo sábado a una protesta en el frente del local situado en la esquina de las avenidas Santa Fe y Scalabrini Ortiz.

En tanto, el despido del encargado del local no cayó bien en la pareja que sufrió el percance, ya que temen que esa situación incremente el "odio" que aseguran vieron en el hombre.

El episodio se produjo en la Accademia della Pizza, cuando Tomás Rodríguez y Joaquín Guevara, en pareja desde hace un año, estaban cenando cuando un mozo se les acercó y les pidió que se retiraran porque el restaurante es "un lugar de familia".

La pareja accedió a retirarse pero cuando intentaron pagar con tarjeta, no pudieron hacerlo, y fueron escoltados por el encargado, el mozo y un lavacopas, en medio de agresiones físicas, insultos y golpes hasta un cajero automático para poder retirar dinero.

"Nos pegaron en la cara, en los brazos, nos gritaban cosas, nos decían puto de mierda, les quisimos pagar, no querían que les pagáramos con tarjeta así que tuvimos que ir a un cajero mientras ellos seguían agrediéndonos. Esperamos en la puerta a que nos hicieran el ticket, pagamos y nos fuimos. Mientras nos íbamos continuaron insultando", contó Rodríguez.

Los dueños del local aseguraron en declaraciones al portal del diario La Nación que en realidad no echaron a la pareja, sino que le pidieron que dejaran de besarse.

No obstante, aseguraron que despidieron al encargado porque "lo que hizo es una barbaridad".

"El hombre nos explicó que se acercó a la mesa porque los chicos se estaban dando un beso y notaba cierta incomodidad de la gente, en realidad la incomodidad era de él evidentemente", señaló el responsable del local Sergio Rivadulla, quien además agregó que el mozo fue suspendido.

"Echó a una persona que nos corrió una cuadra y media diciendo que nos iba a buscar para cagarnos a trompadas. Ahora no sabemos qué va a hacer esa persona, porque al odio que tenía ahora se le suma el odio del desempleo en un país en el que no hay empleo. No sabemos qué va a pasar. Tenemos miedo", sostuvo Rodríguez.