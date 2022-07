El Día Mundial del Rock se celebra el 13 de julio, una fecha para homenajear a aquellas bandas y artistas históricos de este género musical.

Es un homenaje anual a Live Aid, evento musical y solidario más importante de la historia, que tuvo una importante convocatoria de artistas del rock europeo y estadounidense de la época. El motivo fue recaudar fondos en beneficio de los países de África, en concreto Etiopía y Somalia.

Los conciertos de Live Aid que se realizaron en los estadios Wembley de Londres y John F. Kennedy de Filadelfia en 1985 marcaron esta fecha en todo el mundo.

¿Por qué se celebra el 13 de julio el Día Mundial del Rock?

La elección de esta fecha (13 de julio) para conmemorar esta efeméride se remonta a 1985, cuando en los estadios Wembley de Londres y John F. Kennedy de Filadelfia se realizaron dos conciertos multitudinarios con la finalidad de recaudar fondos para la lucha contra el hambre en África, siendo Etiopía y Somalia los países más perjudicados.

Hace 37 años, un millón de personas perdieron la vida solo en Etiopía, y la crisis a causa de la hambruna afectaba a todas las comunidades de la zona conocida como “El cuerno de África”. Debido a la situación que se atravesaba, Bob Geldof - líder de la banda The Boomtown Rats – tuvo la iniciativa de crear un concierto a beneficio para ayudar en la lucha contra la hambruna.

Así, fundó la organización “Band Aid Trust” y se le dio formato a su idea, que finalmente se llamó “Live Aid”, traducido como “ayuda en vivo”, en español.

¿Qué se celebra el día del rock de hoy 13 de julio?

La fecha es debido a que, el 13 de julio de 1985 en Londres y Filadelfia, se llevó adelante el megaconcierto que duró 16 horas y fue transmitido en más de 72 países, siendo uno de los eventos más seguidos de la historia.

Loa conciertos para ayudar a combatir la hambruna en África, tuvieron participaciones sin precedentes, tanto del público presencial como televisivo, así como de los artistas comprometidos a la causa Live Aid.

Live Aid concierto de 1985

Día del Rock and Roll: ¿Quiénes participaron en el Live Aid.

El mejor Line Up de la historia

Paul McCartney

Eric Clapton

Led Zeppelin

The Who

Black Sabbath

Queen

Duran Duran

U2

Scorpions

David Bowie

The Pretenders

Madonna

Joan Baez

Dire Straits

Elton John

Neil Young

Mick Jagger

B.B King

Tina Turner

Bob Dylan

Santana

Stevie Wonder

Los conciertos de Live Aid marcaron un hito en la historia de la música y dieron lugar a que el 13 de julio se celebre el Día Mundial del Rock.

Live Aid, el concierto que cambió a Queen

La actuación de 30 minutos de Queen, cambiaría por siempre la historia de la banda. En el recital pasó algo, algo a lo que el cantante Freddie Mercury debe dar mucho crédito al guitarrista Brian May: Queen - completado por John Deacon y Roger Taylor - experimentó un impresionante renacimiento, remarcando su legado en un estallido de 20 minutos de pasión y furia ante un público londinense completamente entregado a la actuación.

La inolvidable actuación de aquella tarde de julio abarcó la totalidad del catálogo de la banda, abarrotando todo un concierto de lo más destacado, viejo y nuevo, en un conjunto abreviado que incluyó "Bohemian Rhapsody", "Radio Ga Ga", "Hammer to Fall" (el single de Queen en ese momento), "Crazy Little Thing Called Love" y el final de "We Will Rock You" y "We Are the Champions". "Fue", señaló May, "el mejor día de nuestras vidas".