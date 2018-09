El diseño y el estilo francés llega a Buenos Aires con "No Taste for Bad Taste" (Sin gusto para el mal gusto, en español), la muestra más importante de la industria del mueble de ese país que a partir del 4 de octubre podrá visitarse en el Museo Nacional de Arte Decorativo.

En ”No Taste For Bad Taste, so Starck, so Bouroullec... so le French Design”, serán expuestas más de 40 piezas icónicas del diseño del hogar y el estilo de vida francés creadas por el famoso diseñador Jean-Charles de Castelbajac, parte de un tod. representativo del espíritu y la identidad de ese país. Los objetos de culto fueron seleccionados por un think thank de 40 importantes personalidades internacionales.

Entre ellas, podrán verse objetos como auriculares, hueveras y lámparas hasta muebles y obras de arte y se enmarcan en una escenografía poética seleccionada por diseñadores, filósofos, fabricantes, artistas, periodistas, galeristas y fotógrafos, entre los que figuran la llamada dama del diseño, Marva Griffin, la curadora Cloé Pitiot y el arquitecto Christian Liaigre.

Algunos objetos que se destacan son el sillón Ben Hur, diseñado por Jean Paul Gaultier para Roche Bobois; el Sofá Borghese de Noé Duchaufour Lawrance para La Chance; el Ploum de Ronan&Erwan Bouroullec, para Ligne Roset; el banco bajo que creó Philippe Nigro para Hermés; la bicicleta eléctrica con accesorios de piel de Philippe Starck que hizo para Moustache o los auriculares que concibió para Parrot.

Buenos Aires será la primera ciudad hispanoparlante que recibirá a la muestra presentada por VIA (Valorización de la Innovación en el Diseño de Muebles) y el Instituto Francés.Para esta presentación, el antiguo Palacio Errázuriz Alvear, fiel exponente del neoclásico francés y sede del Museo Nacional de Arte Decorativo, prepara como escenarios el Salón de Baile, el Jardín de Invierno y el comedor. Como complemento se desarrollarán conversaciones entre expertos nacionales e internacionales.

Además de la muestra, diferentes personalidades destacadas de la industria del diseño participarán del ciclo "BA Talks". Entre ellos, el arquitecto argentino Julio Oropel, presidente de Decoradores Argentinos Asociados (DarA), quien ya confirmó su presencia como moderador de este evento, el cual será parte de “No Taste For Bad Taste”.

El CEO de VIA, Jean-Paul Bath, resaltó sobre la importancia de la exposición: “Revelar el ADN del diseño francés con 40 obras maestras, ilustrar cómo se inspiran infinitamente de sus diez valores tradicionales, con cada pieza que ofrece una visión del arte de vivir francés, es la ambición de VIA para esta exposición armoniosa, generosa y poética”.

En este sentido, su presidente, Bernard Reybier, aclaró que VIA promueve colaboraciones interesantes entre la industria francesa del mueble y el sector creativo, convirtiéndose en un puente entre la profesionalidad de los fabricantes y la imaginación de los diseñadores.

La muestra, que oficialmente se inauguró el 5 de abril de 2017 en Milán, recorrerá el mundo hasta 2020 para conmemorar los 40 años del apoyo del Gobierno francés al diseño, que proporciona alrededor de 130,000 puestos de trabajo en ese país. Antes de su llegada a Buenos Aires, su recorrido incluyó las ciudades de Venecia, Montreal, Miami, Los Angeles y Nueva York, y luego de pasar por Argentina, continuará hacia Singapur.