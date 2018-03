Faltan menos de 90 días para que la Selección argentina debute en el Mundial de Rusia 2018 y muchos ya piensan sobre las posibilidades que tiene el equipo de Sampaoli de traer el trofeo a casa.

Sin embargo, son pocos los que creen que la albiceleste podría volver de Rusia con el primer puesto. Según un estudio, solamente dos de cada diez argentinos creen que el equipo va a ganar la final del Mundial. Sin embargo, el 46,9% considera que la Selección nacional llegará a la instancia decisiva, aunque el 24,5% afirma que no la ganará.

Además, el informe realizado por el Grupo de Opinión Pública sostiene que casi uno de cada diez piensa que el Seleccionado será eliminada en cuartos de final.

El fútbol y la Selección

El informe también analiza el posible impacto del resultado del Mundial en la política local. Poco más de la mitad de las personas (55,2%) cree que sea cual fuere el desenlace, este tendrá un impacto en el panorama argentino. Por otro lado, un 40,5% sostiene que no tendrá repercusión alguna en la política del país, mientras que el 4,3% no sabe o prefiere no contestar.

La encuesta también segmenta la visión sobre el resultado de la Selección con respecto a su intención de voto. Entre quienes tienen una visión optimista sobre el equipo de Messi, el 44,5% votaría a Mauricio Macri; el 38,1% se inclinaría por Cristina Fernández de Kirchner; mientras que el resto no sabía o prefirió no contestar.

Por el otro lado, entre quienes tienen una visión pesimista, el 39,1% votarían al actual Presidente de la Nación, mientras que el 43,7% lo haría por la ex presidenta y el restante 17,2% no sabe o no responde.