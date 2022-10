La Secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado, aseguró que en la Argentina "más del 70% de mujeres con cáncer de mama no tienen ningún antecedente familiar" y recomendó la realización de una mamografía para la detección temprana de esa enfermedad por considerar que cuando hay lesiones muy pequeñas "pueden no palparse en el autoexamen".

"El autoexamen es importante para el conocimiento de la mama por si llega a aparecer algún tipo de lesión, pero lo importante es la mamografía porque cuando hay lesiones muy pequeñas en el autoexamen pueden no palparse", dijo Tirado durante una entrevista con Télam con motivo del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, fecha para despertar conciencia que fue fijada el 19 de octubre.

Cáncer de mama en Argentina

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional del Cáncer (INC), la Argentina, luego de Uruguay, es el país de América con la tasa de mortalidad más alta por cáncer de mama, una dolencia que solo se presenta en el 1% de los hombres. La funcionaria sostuvo que a diferencia de otros tipos de cáncer, con el de mama se puede "realizar un diagnóstico temprano que modifica la evolución de la enfermedad" a través de la mamografía.

Detección de cáncer de mama

"Tenemos más de un 70% de mujeres que no tienen ningún antecedente familiar. Cuando hay antecedentes previos se indica la mamografía antes de los 50 años, pero, sin embargo, hay un porcentaje importante de mujeres que no tienen. Si bien lo hereditario tiene un rol, si no hay antecedentes no significa que no tengamos que realizarnos una mamografía", explicó.

Cómo comienza el cáncer de mama

Los datos del INC indican que en el período 2002-2020 la mortalidad por cáncer de mama registró dos segmentos, el primero hasta 2017 que marcó un descenso constante y significativo de 0,8% anual; y el segundo a partir de ese año cuando ese descenso se incrementó al 2,7% anual. En la Argentina se detectan más de 22.000 casos nuevos al año y se producen más de 5.500 muertes la enfermedad. La muerte de una de cada cinco mujeres por cáncer en la Argentina se atribuye al de mama, que es la enfermedad de mayor incidencia en mujeres: 1 de cada 3 mujeres con cáncer tiene de mama.

Si bien es el tumor más frecuente en la Argentina y el tercero que más muertes provoca, hoy la ciencia permite hacer tratamientos a medida. "Los avances científicos revolucionaron la forma de abordar el cáncer de mama. Hoy los médicos disponen de conocimientos y herramientas tecnológicas para diagramar un tratamiento personalizado. Un traje a medida para cada paciente que, complementado con un trabajo multidisciplinario, abre las puertas a mejores resultados", explica la doctora Sabrina Barchuk, miembro de la Sociedad Argentina de Mastología.

Consejos de prevención del cáncer de mama

Algunos consejos de prevención compartidos por el Dr. Luciano Cassab, presidente de la Sociedad Argentina de Mastología: la exposición al sol en horarios permitidos -activando la vitamina D-, hacer ejercicio, comer frutas y verduras, evitar excesos como las comidas ricas en grasas, el tabaco y el alcohol, dormir lo necesario y no exponerse a productos tóxicos u hormonales.