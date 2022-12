La mayor parte del país está bajo alertas por calor intenso este lunes, además de tormentas, vientos y lluvias. Localidades de 18 provincias del centro y norte del país estaban esta mañana bajo alerta amarilla por altas temperaturas.

Las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Río Negro y San Luis están, desde esta mañana bajo alerta amarilla por vientos con ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora, mientras que regía otra alerta por tormentas para Buenos Aires, La Pampa y Mendoza, y por lluvia para la cordillera de Chubut, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En el oeste y sur de la provincia de Buenos Aires y la mayor parte de La Pampa y San Luis se esperan vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

La alerta se extiende también al sur de Córdoba en las localidades de Juárez Celman, la zona baja de Río Cuarto, General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña, indicó el SMN. Además, se esperan vientos al sur de La Rioja en las localidades de General Juan Facundo Quiroga, General San Martín, Rosario Vera Peñaloza, Chamical, General Belgrano, General Ocampo, que serán afectadas por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 55 km/h.

Vientos de la misma intensidad están pronosticados para el sur de Catamarca en la capital provincial, Ambato, Ancasti, Capayán, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz - Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y la zona serrana de Pomán.

La Patagonia

Hacia la Patagonia, se verán afectados el sur de Neuquén y amplios sectores de Río Negro y Chubut, con vientos del sector oeste, con velocidades entre 50 y 70 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Para la población de estas zonas el organismo nacional recomendó evitar actividades al aire libre, asegurar los elementos que puedan volarse y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Tormentas fuertes y calor

Por otro lado, el organismo nacional emitió una alerta por tormentas para el sur de la provincia de Buenos Aires, gran parte del centro y sureste de Mendoza, y sectores del noroeste y sur de La Pampa.

El área será afectada por tormentas, pudiendo ser algunas localmente fuertes, y estarán acompañadas de intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superados de forma localizada, agregó el organismo nacional.

Entre las recomendaciones, el SMN pidió no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

A su vez, el SMN pronosticó otra alerta amarilla por lluvia para la cordillera de Chubut en las zonas de Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches.

El área será afectada por lluvias persistentes y de variada intensidad y se estiman valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de forma puntual, sobre todo en las zonas más elevadas.

El nivel de alerta amarillo implica "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", recordó el SMN.

Calor intenso y lluvias

Localidades de 18 provincias del centro y norte del país estaban esta mañana bajo alerta amarilla por altas temperaturas por calor, que pueden superar los 40 grados durante la tarde, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El calor intenso va a afectar a todo el territorio de las provincias Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Córdoba y San Luis, además de gran parte de Misiones, Entre Ríos, Santiago del Estero y Formosa.

La alerta amarilla también abarca el sur de Jujuy, oeste de Chaco y San Juan; noreste de Mendoza y algunas localidades de La Pampa, Buenos Aires, Corrientes y Santa Fe.

A las 8, las ciudades de Córdoba (28.4ºC), San Fernando del Valle de Catamarca (27,4ºC), Río Cuarto (27.2ºC) y San Ramón de la Nueva Orán, en Salta, (27ºC) eran las más calurosas del país, según el ranking elaborado por el organismo meteorológico.

La meteoróloga del SMN Cindy Fernández había anticipado, en diálogo con Télam, que esta semana “predominará una masa de aire cálido, con vientos del norte, lo que provocará un aumento paulatino de temperaturas, con térmicas que superarán los 35 grados en muchas provincias del centro y norte del país".

En las ciudades de Santiago del Estero, por ejemplo, se espera para esta tarde 42 grados y en La Rioja 40 grados.

Clima hoy en Buenos Aires y Gran Buenos Aires.

El servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este lunes se presenta en la ciudad de Buenos Aires y alrededores con cielo despejado y una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 33.

Pronóstico extendido de Buenos Aires

Para mañana martes en Buenos Aires se mantiene estable y se espera cielo parcialmente nublado, y una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 34. La humedad será de 50%.

El miércoles está pronosticado cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 31.

Clima hoy de Córdoba.

Este lunes se presenta en la ciudad de Córdoba y alrededores cielo despejado, y una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 38, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para mañana martes una mínima de 23 grados y una máxima de 39, el miércoles mínima de 18 grados y máxima de 34.

Clima hoy de Mendoza.

Este lunes se presenta en la ciudad de Mendoza y alrededores cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 37, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para mañana martes una mínima de 21 grados y una máxima de 38, el miércoles mínima de 20 grados y máxima de 35.

Clima hoy de Rosario, Santa Fe

Este lunes se presenta en la ciudad de Rosario y alrededores despejado, y una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 33, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para mañana martes una mínima de 21 grados y una máxima de 34, el miércoles mínima de 16 grados y máxima de 31.