Con 70 años en el poder, la Reina Isabel II, que falleció este jueves a sus 96 años, supo atravesar desde su lugar en la Corona británica algunos de los hechos más importantes de la historia del siglo XX. Entre ellos, pasando por distintos acontecimientos culturales, sociales y políticos, vio nacer a una estrella: Diego Armando Maradona.

Para el momento del nacimiento del consagrado jugador de fútbol, un 30 de octubre de 1960, Isabel ocupaba su cargo como reina hace ya ocho años y ya había conocido varios países del mundo a través de sus giras diplomáticas. También había sido testigo del ascenso y la popularidad de artistas consagrados como los Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan, entre otros. Mientras tanto, aún faltaba mucho para que el astro del deporte se volviera una leyenda.

Maradona le agradeció a la Reina Isabel II por haberlo considerado.

Años después, “La Mano de Dios” vence a Inglaterra en la final del Mundial Mexico 1986 y la selección argentina se consagra como los campeones de la Copa del Mundo, como así también se forma una revancha simbólica respecto a la Guerra de Malvinas que había ocurrido cuatro años antes.

De esta manera, Argentina logra dejar atrás uno de los capítulos más oscuros en su historia con el histórico partido final contra la nación de la reina. Además, la figura de Diego se consagra y escribe un nuevo capítulo, pero esta vez en la historia del fútbol y de la cultura nacional y mundial.

El pedido de la Reina Isabel a Diego Maradona

Muchos años más tarde, a mediados del 2015, la autoridad de la Corona británica se contactó con Maradona para convocarlo como el embajador de Latinoamérica de la fundación “Football for Unity”, que se dedica al apoyo de jóvenes que no tienen acceso a recursos por medio del fútbol.

Como resultado, el exfutbolista de Napoli aceptó el pedido a través de un video, en donde también reveló que la propuesta la tomaba como un “regalo” en vísperas de su cumpleaños 55.

La Reina Isabel II falleció a sus 96 años.

“Quiero saludar a Su Majestad, la Reina y al Parlamento inglés y comunicarle que acepto de todo corazón la designación que me dieron para la fundación de Latinoamérica. Este es un regalo que realmente me viene justo al cumplir 55 años. Tanto luchar, ustedes me están dando la verdadera justicia que yo pensaba, la justicia que yo quería”, expresó Maradona:

Y agregó: “Quedense tranquilos que los chicos de Latinoamérica van a estar bien cuidados conmigo, y yo les agradezco muchísimo la confianza que me tienen porque yo soy honesto y conmigo los corruptos no van. Yo quiero lo mejor para los chicos. Que los chicos sonrían y ese va a ser nuestro premio.”