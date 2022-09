En la presentación del nuevo iPhone 14 y 14 Pro, se dio a conocer una de las características más llamativas que implementará Apple: le dice adiós a la tarjeta SIM, la cual acompañó al terminal desde su primera generación en 2007.

Antes de la existencia de la tarjeta SIM, los teléfonos móviles se conectaban a través de una tecnología denominada CDMA. A través de la misma, las personas podían acceder a la red de la operadora desde el celular, pero sin tanta flexibilidad como la que existe hoy en día.

Apple, lo que busca es generar una propuesta que tenga uso masivo dentro de unos años, y se trata de implementar la eSIM y suplantar la conocida tarjeta SIM del número celular.

Qué es la eSIM de iPhone

La eSIM no es más que una tarjeta SIM en formato digital. Así, con solo leer un código QR, tu dispositivo puede acceder al plan de datos y llamadas de un operador que ofrezca esta posibilidad. Lo que buscan desde la compañía fundada por Steve Jobs es que las personas no tengan necesidad de ir a buscar una tarjeta SIM a la compañía que se contrata y que sea más rápido el proceso.

En la actualidad, los últimos modelos del iPhone 13 cuentan con la opción de la eSIM, pero a su vez tiene la opción de la SIM tradicional, situación que no sucederá con los iPhone 14 que se lancen en el mercado de Estados Unidos. Es preciso resaltar que los demás modelos que se comercializarán en otros países continuarán contando con las dos opciones.

Al igual que la tecnología CDMA, las eSIM no pueden retirarse de ninguna manera física. De hecho, esto puede traer varios aspectos positivos, pero también alguna desventaja. Una de ellas, es la posibilidad de no recuperar una eSIM tras haberla eliminado de tu dispositivo móvil, ya que no todas permiten reutilizarla, por lo que tendrían que comenzar a trabajar en un nuevo modelo.

Último modelo de celular de Apple: iPhone 14

Pero por el lado de los beneficios, más allá de la comodidad de disponer de una variante digital, se encuentra una ventaja en la situación de robo del celular, puesto que el delincuente no podrá sacar la tarjeta SIM del iPhone dada su naturaleza virtual.

Por esto, localizarlo se vuelve una posibilidad mucho más real, y que podría ayudar a muchos usuarios a recuperar sus dispositivos.

En el caso de Argentina, las prestadoras telefónicas: Personal, Claro y Movistar, ofrecen la posibilidad de contratar una eSIM.