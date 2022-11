El periodismo puede ser una vía de cambio: cómo hablar de abuso sexual en los medios de comunicación

Red por la Infancia presentó este martes la “Guía urgente para comunicar con perspectiva de niñez. Violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes” en la sede porteña de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), con el objetivo de promover coberturas periodísticas respetuosas y que resguarden a las víctimas.

Esta herramienta apunta a ser un manual sobre cómo abordar el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes de manera respetuosa, entendiendo las consecuencias de informar sin tener en cuenta los derechos de niñas, niños y adolescentes víctimas. A su vez, intenta fomentar la comunicación con perspectiva de género y niñez.

La directora ejecutiva de la fundación, Paula Wachter, aseguró que “el rol del periodismo es fundamental para romper estereotipos, superar prejuicios y contribuir a la construcción de una sociedad que protege las infancias”.

La Directora ejecutiva de Fundación Red por la Infancia, Paula Wachter. A su lado, el defensor Adjunto de Niños, Niñas, y Adolescentes de la Nación, Facundo Hernández y las periodistas que moderaron el encuentro y colaboraron en el armado de la guía, Evangelina Bucari y María Ayuso

Por su parte, el defensor Adjunto de Niños, Niñas, y Adolescentes de la Nación de la Defensoría del Público de la Nación, Facundo Hernández, aseguró que en el organismo recibieron "denuncias sobre el mal tratamiento que le dan muchos medios de comunicación a estos temas"; es por ese motivo que esta guía práctica busca "evitar el morbo" en el tratamiento de las coberturas, las cuales según el funcionario "se centran en la agresión, la violencia", olvidándose de que "hay un niño, una niña víctima".

Para eso, la guía ofrece las herramientas necesarias para evitar la revictimización a la hora de informar, cuáles son las palabras adecuadas y por qué, qué imágenes utilizar. Además, incluye las legislaciones vigentes y un recursero con información de servicio.

Revalorizar la palabra del niño, niña y adolescente

En la presentación también estuvo presente la psiquiatra infantojuvenil y especialista en abuso sexual Silvina Ongini, quien luego se retiró del encuentro. En su intervención, admitió: “Todos los días me llaman por al menos dos víctimas de abuso, esto es una realidad que nos atraviesa y convoca también a los comunicadores porque pueden salvar vidas”. Asimismo aseguró que "todavía sigue reinando en todo y en la práctica profesional la falta de capacitación de seguir mirando al niño como un subhumano, donde no es sujeto de derecho".

Según Ongini, las niñeces "mienten por las mismas cosas que los adultos: para evitar un castigo o para ganar un premio. La realidad es que la mentira de los niños es fácilmente detectable, mucho más fácil que la de los adultos y no van a mentir por cosas con las que no estuvieron en contacto, no pueden fantasear con un acto sexual adulto".

En este sentido, continuó: "Estas cosas son parte de esta mirada adultocéntrica que devalúa la palabra del niño y que no lo subjetiva”.

Allí radica la importancia de involucrarse. Según Facundo Hernández, "este tipo de delitos se dan en espacios privados, de ahí es clave el derecho de ser oídos, que se tome de manera correcta y la responsabilidad de lo que rodea a este espacio privado y por eso también hablamos de una amplitud probatoria” porque "el cuerpo de la niña o del niño no puede ser el único medio de prueba disponible, las intervenciones adecuadas y oportunas pueden cambiar destinos".

10 claves para una cobertura exitosa

Trabajar este tipo de noticias con perspectiva de niñez, género y derechos humanos. Centrarse en la información socialmente relevante, que trascienda los casos particulares. Mostrar magnitud de la problemática. Nunca culpabilizar a chicas y chicos por la violencia de la cual son vicimas y no responsables. Colocar la culpa donde tiene que estar: en los abusadores. Evitar la revictimización y no hacer foco en el morbo. No difundir datos sobre la identidad o imágenes de niños, niñas y adolescentes víctimas. Desarmar las creencias erróneas, no caer en estereotipos de género ni argumentos falaces como el falso Síndrome de Alineación Parental (SAP). Usar un lenguaje adecuado (no es “menor”, no es “caricias”, no es “coito”, etc.) y conocer las nuevas legislaciones. Buscar diversidad de fuentes, profesionales, idóneos y darle voz a las y los protagonistas (sobrevivientes de abuso, madres protectoras). Recordar que las noticias también pueden ser buenas y reparadoras. Dar siempre información de servicio sobre mecanismos de denuncia y asistencia.

Uso de imágenes adecuadas y la cultura del click

En su intervención, Silvina Ongini aseguró que "hay imágenes que generan la cultura del click, unas viralizaciones muy rápidas, pero no generan consciencia. Generan un rechazo del 'de esto no me hables'".

En esta misma línea, Wachter afirmó: "Todos sabemos que tenemos que respetar el derecho del niño, ahora cuando pixeleamos la foto de un chico, pero damos todos los datos como el nombre de los padres, donde vive, ¿Lo estamos respetando? ¿Dónde está el límite? Hay muchos limites todavía que tenemos que hablar". Es por este motivo que la guía incluye normativas para seleccionar las imágenes adecuadas al momento de informar, como:

Mostrar a las chicas y los chicos de espaldas o planos acotados donde solo se vean sus manos o sus ojos, por ejemplo.

donde solo se vean sus manos o sus ojos, por ejemplo. Es posible retratar sus dibujos, juguetes u algún otro objeto personal, como sus zapatillas o la mochila que usan para ir a la escuela. De igual modo se puede recurrir a ilustraciones simbólicas.

De esta manera, evitar:

Exponer los rostros de las chicas y los chicos y preferentemente tampoco los de sus familiares ni mostrar el ámbito donde transcurre su vida diaria, ya que hacerlo es una forma de identificación y sometimiento a la exposición pública , que puede incluso, poner en riesgo su seguridad.

y preferentemente tampoco los de sus familiares ni mostrar el ámbito donde transcurre su vida diaria, ya que hacerlo , que puede incluso, poner en riesgo su seguridad. Fotografiar o filmar a quienes son víctimas de violencia daña su dignidad pudiendo no solo perjudicar su presente sino también su futuro.

pudiendo no solo perjudicar su presente sino también su futuro. Evitar el uso de imágenes que pongan de manifiesto la sexualización de las niñeces , algo que suele verse a menudo en algunas publicidades, particularmente de moda. También aquellas que las muestren en situación de explotación, trauma intenso o en un contexto que genere espanto o rechazo.

, algo que suele verse a menudo en algunas publicidades, particularmente de moda. También aquellas que las muestren en situación de explotación, trauma intenso o en un contexto que genere espanto o rechazo. No se deben utilizar imágenes que se hayan obtenido de las redes sociales de niñas, niños y adolescentes. Aunque sean de fácil acceso, no fueron tomadas para ser expuestas en los medios, mucho menos en relación con situaciones de violencia.

Uso de lenguaje claro: consideraciones lingüísticas y términos clave

Un caso de cambio de paradigma no tan lejano fue el pasaje de la expresión “crimen pasional” a femicidio. En ese proceso, muchos fueron los conocimientos y las experiencias que adquirió el periodismo no se trató solo de una terminología o un tecnicismo, sino que permitió la reflexión.

Igual de relevante es optar por un lenguaje no sexista, que incluya a todas las niñas, todos los niños y adolescentes, y alejado de la mirada adultocéntrica.

Algunas opciones que mencionaron

Recursos al momento de comunicar: brindar información de servicio

El abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes es una de las formas de maltrato más grave que existen y la víctima tiene derecho a recibir protección, apoyo profesional y acceso a la Justicia. Por eso, brindar en las coberturas información útil para la audiencia referida a estos temas es un servicio público fundamental.

Su importancia radica:

En la ampliación del llamado a la prevención.

Reforzar la idea de que todas las violencias se pueden prevenir.

Explicar las diferentes formas de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, sus potenciales daños y dejar en claro que todas son igual de dañinas.

contra niñas, niños y adolescentes, sus potenciales daños y dejar en claro que todas son igual de dañinas. Hablar de la importancia de la detección temprana y el acceso a un tratamiento adecuado (qué señales tener en cuenta, qué hacer, cómo favorecer una escucha activa).

Es por este motivo que Red por la Infancia ofrece una lista de recursos para tener al alcance al momento de comunicar este tipo de hechos:

Línea 102: Servicio gratuito y confidencial brinda un espacio de escucha, contención y orientación general ante situaciones de vulneración de derechos. Es de alcance nacional.

Centros de Acceso a la Justicia (CAJ): Dependen del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Son oficinas que brindan servicios de orientación jurídica primaria y gratuita con más de 250 puntos de acceso en todo el país.

Comisarías y fiscalías: Reciben denuncias la Comisaría de la Mujer, las fiscalías penales o unidades fiscales especializadas, como la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual de Niñas y Niños, del Ministerio Público Fiscal o la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (ambas de CABA); los juzgados penales y de familia; asesorías o la Defensoría de Menores que corresponda a la jurisdicción.

Patrocin.ar: Patrocinio jurídico gratuito para víctimas de abuso sexual dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Tiene cobertura nacional.

Tener en cuenta a las organizaciones especializadas

Existen diversas organizaciones de la sociedad civil especializadas en la temática que pueden ser fuente de información para las y los periodistas, pero también para las personas que están transitando una situación de violencia sexual dentro o fuera de su familia. Algunas de ellas son:

Red por la Infancia: www.redporlainfancia.org y info@redporlainfancia.org

UNICEF Argentina: www.unicef.org

Centro de Asistencia y Prevención del Abuso Sexual en la Infancia y Adolescencia (CEPASI): www.cepasi.org y cepabusosexualinfantil@gmail.com

Grooming Argentina: www.groomingargentina.org y contacto@groomingargentina.org