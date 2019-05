Buenos Aires es una de las capitales teatrales del mundo y las salas independientes cumple un rol clave para que tengamos ese lugar de privilegio. El contexto actual de crisis pone en peligro la actividad en estos espacios tan valorados para la indagación escénica.

ARTEI, organización que nuclea a 100 salas de teatro independiente de CABA, convoca a una conferencia de prensa este viernes en TIMBRe4 para dar a conocer un documento donde se expondrá la cantidad de circunstancias que afectan de forma simultánea el desenvolvimiento de la actividad y los principales motivos por los que se llega a esta situación límite.

"Sabemos que toda la ciudadanía está padeciendo este contexto. Nosotros hablamos de lo que afecta a nuestro sector. Baja de espectadores, baja de alumnos en nuestros centros de formación. Mantuvimos los precios de las entradas o los subimos levemente porque no podemos aumentar acorde a la inflación", adelantó a BAE Negocios Liliana Weimer, presidenta de ARTEI. Y agregó: "Por otro lado, los subsidios no llegan ni al 30% de los gastos, en la mayoría de los casos". Esas ayudas, que se desvalorizan aceleradamente por la inflación y no siempre llegan a tiempo, exigen contraprestaciones (como un mínimo de funciones por año y demás) que a su vez implican dinero.

Los tarifazos dificultan la actividad. "El aumento de los gastos de luz en dos años es entre 200 y 300%. Para nosotros es un insumo primordial. Por ejemplo, el teatro La Carpintería recibió una factura de $3300 y El extranjero de casi $3000", puntualiza Liliana. Respecto a la cifra de espectadores, brinda también números: "El relevamiento que hicimos indica que de junio de 2017 a junio 2018 tuvimos una baja de 32,5%. Actualmente, entre febrero y marzo, ya estuvo bajando entre un 10 y 15%".

Reclamos

A pesar de esta situación crítica, desde la entidad aseguran que tienen diálogo con el Ministro de Cultura, y con el presidente del Instituto del teatro.

"Queremos que el estado tome conciencia de esto. Que se apliquen políticas que protejan el sector y tomen en cuenta esta situación de emergencia inflacionaria. El problema es más del orden distributivo que de falta de recursos. A la cultura independiente se le destina un porcentaje ínfimo, no llega al 2% del presupuesto", destaca Weimer. y agrega: "Formamos parte de un movimiento importante en la ciudad de Buenos Aires y también en el exterior. Notamos que estamos perdiendo posicionamiento".