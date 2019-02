Una de las 10 listas de precandidatos que se inscribió en Chubut para participar de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO), que se realizarán el próximo 7 de abril, diseñó volantes de propaganda con un papel reciclado que contiene semillas de distintas especies con la expectativa de que, una vez arrojados en la vía pública, puedan convertirse en una futura planta.

Se trata de un pequeño panfleto cuadrado de 15 centímetros por lado con la inscripción "campaña ecológica", en el que se aclara que "este es un papel plantable, contiene semillas y está hecho de pulpa reciclada".

En el volante que elaboraron de manera artesanal una veintena de militantes del espacio Federalismo Chubutense, que competirá en las primarias del Partido Justicialista, se indica que "este es un folleto por un árbol", y se destaca que "en estas elecciones se van a repartir 3.000.000 de folletos para que se transformen en árboles".

En diálogo con Télam, la candidata a la vicegobernación de Federalismo Chubutense, María Valeriana Galone, quien diseñó el método publicitario, explicó que "nosotros conseguimos el papel y lo reciclamos haciendo una pasta a la que le incluimos semillas de lavanda, manzanilla, crisantemo, tomate, álamo y otras especies arbustivas de la zona".

Asimismo, Galone agregó que "la secamos, la prensamos y, como no la podemos pasar por una imprenta, lo que hicimos fue diseñar un sello que estampamos en el volante una vez confeccionado".La textura lograda es "parecida al del maple de huevo, no es muy refinada que digamos porque no es la idea, ya que, si bien tiene un sentido de propaganda, el objetivo es que sea amigable con el ambiente".

Describió que no consumen papel sino que aprovechan el que ya tuvo otro tipo de uso y que además entregan al mundo una futura planta. Galone, de 35 años, es ingeniera y asegura que "esto de colocar semillas en el papel lo aprendí de mi mamá, pero creo que jamás tuvo un uso en alguna campaña como en este caso".

La tarea se realiza "de manera casera" según explicó la dirigente, quien cuenta con "la tarea militante de una veintena que hizo el trabajo artesanal y de otras amigas que colaboran desde sus propias viviendas haciendo la pulpa de papel".

Por su parte, el precandidato a gobernador por ese espacio, Omar Burgoa, explicó que "esto tiene que ver con nuestra postura contra la megaminería, porque entendíamos que era una contradicción subirnos al discurso ecológico y no practicarlo".