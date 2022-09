Llovía cuando Matías Pauluch pasaba por una estación de servicio, a metros de la parada del colectivo. Llegó a su destino, dispuesto a esperar, y observó lo poco que sucedía en la localidad misionera de Leandro N. Alem. Por la calle pasó una moto, conducida por un hombre que llevaba a una mujer. Entre ellos, un niño. Mientras se perdía en la lejanía, dejaron caer un pañuelo. Después una mamadera. Por último, una bolsa.

Pauluch fue rápidamente a buscar lo que se había caído. Cuando levantó la bolsa, vio que había muchos billetes de 500 pesos. Abrió un poco más, y había fajos enteros, ordenados por cada 100.000 pesos. ¿El total de la bolsa? Dos millones y medio de pesos.

"Lo primero que hago es mirar hacia atrás y acercarme al señor que estaba detrás de mí para preguntarle si los conocía. Me dijo: 'si agarraron para aquel lado, no deben ser de muy lejos'", recordó Pauluch a Alem News. “Llamé a un amigo porque no podía andar con eso por la calle, en el colectivo, así que le pedí que por favor me buscara”, relató el hombre de 35 años a TN.

Pauluch no dudó en devolver el dinero

Fue a la estación de servicio que estaba cerca y le preguntó a alguno de los playeros si conocían a la pareja, y tuvo suerte: una empleada le dijo que era una pareja que vivía en el kilómetro 26 de Alem. "En chiste, en la estación de servicio me dijeron que repartamos la plata. Yo no iba a tocar esa plata porque no sabía para qué era, ni de quién era", rememoró. Fue directo hacia la dirección, dispuesto a encontrar un final feliz.

"Son valores que me enseñó mi vieja"

Pauluch fue atendido por la mujer que viajaba en la parte de atrás de la moto, que le contó que ella ya había dado por perdida la bolsa. "Me comentaron que habían vendido una moto y una parte de un terreno para juntar ese dinero. Tenían que hacer un tratamiento con uno de sus hijos que está muy enfermo", dijo el hombre.

"La señora se emocionó mucho porque se ve que era importante para ella", puntualizó Matías. “Yo no conté el dinero, pero cuando entregué la bolsa el hombre me dijo que había $2.500.000. Calculo que un poco menos, pero la cifra era muy cercana”, agregó.

“Me quisieron dar 10 mil pesos y le dije que no, porque no podía aceptarlos si se supone que es para los estudios de la criatura. Hice lo que tenía que hacer, lo que me hacía sentir bien”, explicó.

La familia no lo podía creer, pero sí Pauluch: “Para mí es un acto normal, si algo no es tuyo se devuelve. Yo no los conocía, ni tampoco me gusta hacer alarde del hecho, pero vi la posibilidad de ayudarlos y no lo dudé”. “Son valores que me enseñó mi vieja, no es para que me digan que soy un héroe. Trabajo tengo, estoy buscando comprarme un terreno. No me sobra nada, pero jamás me lo hubiese quedado”, afirmó.

“Tengo una hija de seis años, e imagino que un hijo enfermo es lo peor que te puede pasar en la vida. En ese momento se me vino Catalina a la cabeza. Ellos me abrazaron, me agradecieron y me contaron la historia médica de su hijo. Ese dinero lo iban a usar para el traslado y el tratamiento que necesita”, continuó Pauluch.

El misionero contó a TN que trabaja en una maderera durante la semana y los sábados es el encargado de las relaciones públicas de la disco Amarena. “Encuentro un sinfín de celulares y billeteras cada fin de semana. Siempre los publico en las redes y hasta ofrezco mi casa para que vengan a buscar lo que pierden”, narró.

Aunque Pauluch no pudo llegar a la changa para ganar un dinero que necesitaba, no lo lamentó. "Perdí el día, pero al siguiente lo recuperamos”, concluyó.