El presidente Alberto Fernández aseguró que entregar las computadoras del programa Conectar Igualdad "no es darle asado al que no tiene parrilla", como había planteado alguna vez su sucesor Mauricio Macri, ya que el Gobierno procura "garantizar" que las notebooks destinadas a los estudiantes del secundario "tengan acceso a internet" para poder funcionar.

"Hemos garantizado que además de darles computadoras, (los estudiantes) tengan acceso al WiFi, a internet, en sus colegios y en sus casas, a lo que técnicamente hace falta para que la computadora se pueda aprovechar, la conectividad", remarcó el Presidente al encabezar un acto en San Martín.

Al respecto, destacó, en referencia a la comparación que había hecho Macri hace tres años: "Yo no creo como alguien dijo que esto es dar asado a los que no tienen parrilla. No, nosotros estamos entregando computadoras para que funcionen en los colegios y que los colegios tengan la conectividad que necesitan en cualquier rincón del país".

El 24 de mayo de 2019, poco tiempo después de que se diera a conocer la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner para las elecciones presidenciales de ese año, Macri había criticado el plan Conectar Igualdad de la gestión anterior, que su gobierno frenó: “¿De qué servía repartir computadoras si las escuelas no tenían conectividad a Internet? Es como repartir asado y no tener parrilla, no tener para prender el fuego”.

Por su parte, Fernández destacó que la gestión del Frente de Todos retomó el programa abandonado por Cambiemos y señaló que en 2021 entregaron 640.000 notebooks y que quedan 700.000 unidades para dar hasta fin del 2022.

Alberto Fernández: conectar igualdad

Entrega de Notebooks

Junto al ministro de Educación, Jaime Perczyk, el jefe de Estado entregó 1.000 computadoras a estudiantes y, durante su discurso, convocó a los presentes a trabajar en una "Argentina que no discrimine".

"Les pido que me ayuden como jóvenes. Que toda Argentina entienda que estamos hartos de la violencia, que nos necesitamos, que podemos vivir en diversidad", señaló Fernández y propuso "una sociedad donde el odio sea una palabra que no se pronuncie más".

El Presidente hizo, además, una fuerte defensa de la educación pública y del programa Conectar Igualdad, iniciado en 2010 durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

"Que un chico, una chica, un chique no pueda estudiar porque no cuenta con una computadora, es postergarlo. Cristina advirtió esa carencia", comentó el Jefe de Estado, provocando el aplauso de los presentes en el acto.

Garantizar el acceso a internet en las aulas

Según se informó oficialmente, el Ministerio de Educación trabaja para garantizar el servicio de Internet en las aulas y su disponibilidad para todas las escuelas de gestión estatal, con el objetivo de alcanzar al 90% de los estudiantes del país al finalizar el presente ciclo lectivo.

En una primera etapa, el programa está dirigido a estudiantes de segundo año de la escuela secundaria urbana, de primero a tercero de las escuelas secundarias rurales y a la totalidad de la matrícula de las escuelas Educación Intercultural Bilingüe (EIB).

En una segunda etapa, se continuará con el ciclo básico de todas las escuelas secundarias de gestión estatal, se indicó oficialmente.