Aunque hoy en día la moda es cada vez más diversa y los estilos más variados, todavía existe la noción de que hay ropa que simplemente no va con alguien. Así como es inusual ver a un niño vestido de traje, también lo es ver a una persona mayor vestida como alguno de los traperos más famosos de la actualidad. El tiempo no perdona a nadie ni a nada, ni siquiera a los jeans. Así lo reveló una encuesta del Reino Unido que concluyó que, a partir de una edad determinada, una persona se vuelve muy vieja para usar jeans.

En esa edad específica, los asesores de moda sugieren donar todos los jeans al local de segunda mano más cercano o a algún familiar que necesite un pantalón. El consejo puede sonar un tanto anticuado, pero se basa en una encuesta realizada por CollectPlus en 2016 sobre 2.000 personas, a las que se les pidió que compartieran sus hábitos de compra y preferencias de vestuario, hasta el par de jeans perfectos.

¿Por qué se hizo el relevamiento? La empresa de paquetería estaba estudiando la conexión entre los jeans azules y la edad, y los resultados dejaron molesto a más de uno.

Los jeans se vuelven difíciles de encontrar a partir de cierta edad

La edad en que no se deben usar más jeans

La conclusión fue que la gente debería dejar de usar jean azules a partir de los 53 años. ¿Por qué esa edad? No es porque les queda mal, sino porque, según los encuestados, a partir de los 53 es demasiado difícil encontrar jeans que les queden bien a los aficionados a la moda mayores.

En este sentido, la encuesta aclaró que no descarta usar jeans después de los 53, sino que su conclusión es que comprar nuevos jeans después de esta edad no vale la pena.

El 24% de las personas que completaron la encuesta dijeron que no podían encontrar un par de jeans que les quedaran bien, mientras que el 29% de otras personas simplemente dejaron de buscar jeans porque no pudieron encontrar un par que les gustara.

Hay una estadística peor: el 6% de las personas afirmó que su búsqueda de jeans azules termina en lágrimas. Los resultados también revelaron que solo una de cada diez personas está dispuesta a hacer el trabajo de probarse seis jeans para encontrar el talle perfecto. Así de difícil es para las personas de 53 años o más.

"Es sorprendente ver que nuestra investigación revela que muchas personas piensan que los jeans son la reserva de la generación más joven, lo que sugiere que todos deberíamos volver a poner los jeans en el estante a la edad de 53 años", aseguró Catherine Woolfe, directora de marketing de CollectPlus, al Daily Mail.

No se trata, entonces, de precio ni de moda únicamente. El estrés para encontrar unos buenos pantalones termina siendo tan grande que los expertos sugieren que las personas a las que les pasa esto dejen de buscar.

Hubo una buena noticia: una vez que encontraron el par de jeans perfecto, la mayoría de los encuestados dijeron que no tenían que comprar otro par por 3 años.

Las quejas frente a la encuesta

Los resultados del estudio no cayeron bien en todos lados. Prima, por ejemplo, dijo que "el jean es un material universalmente favorecedor que se puede usar a CUALQUIER edad". Junto a esa afirmación puso fotos de mujeres lejos de los 53 años que siguen usando jeans: Helen Mirren, con 71 años, Mary Berry, de 81 años, Nigella Lawson, de 56 años...

"Admitimos que probablemente haya una fecha de caducidad para blusas cortas y minifaldas (aunque nos reservamos el derecho de averiguarlo por nosotros mismos). ¿Pero jeans? Somos escépticos. ¿Podemos realmente dejar de usar jeans?", se preguntaron en Today.com.

Hadley Freeman, columnista de moda en The Guardian, fue aún más tajante al respecto: "No hay reglas de edad en la moda: ninguna. Nada. Sé que muchos desearían que existiera, porque facilitaría las cosas. ¿Por qué la gente no tiene más fe en sí misma?".

"Usá tus jeans hasta que te aburran o hasta que ya no se sientan bien. Si llega un momento en que ya no te convienen, confiá en que lo sabrás. Hasta entonces, llevalos con estilo y orgullo", concluyó la columnista.