Las bajas tasas de vacunación y el "relajamiento" en las medidas de prevención son las principales causas del aumento de casos de hepatitis A y B en Argentina, a lo que se suma la falta de diagnóstico de hepatitis C, alertaron hoy hepatólogos y gastroenterólogos con motivo del Día mundial de la salud digestiva, que se conmemora cada 29 de mayo.

Los especialistas recordaron que la hepatitis A, que suele ser benigna pero puede evolucionar a un estado "fulminante" y poner en riesgo la vida u obligar a un trasplante, puede prevenirse mediante una vacuna que forma parte del calendario nacional, al igual que el virus B, que se contagia como el VIH pero es "100 veces más infectivo".

"Las hepatitis virales son una verdadera preocupación a nivel internacional. Por eso este año la Organización Mundial de Gastroenterología las eligió como tema central para nuestro Día mundial de la salud digestiva, que es una oportunidad inmejorable para concientizar", afirmó a Télam Ubaldo Gualdrini, presidente de la Sociedad Argentina de Gastroenterología (SAGE).

En cuanto a la hepatitis C, el especialista enfatizó que si bien no hay vacuna disponible, en la actualidad se puede curar con medicación, aunque la gran mayoría de las personas infectadas desconoce su condición.

"Cualquiera pudo haber estado expuesto al virus sin sospecharlo, porque se contagia fundamentalmente por el contacto con sangre contaminada o con instrumental médico, odontológico o cosmético que estuviera en contacto con el virus y fuera mal esterilizado", explicó.

Por su parte, la hepatóloga Nora Fernández, miembro de la SAGE, agregó que las personas nacidas entre 1945 y 1975 tienen mayor prevalencia de infección por virus C por la falta de controles en las prácticas médicas en esos años, por lo que "es recomendable que realicen el test para hepatitis C al menos una vez en la vida". "De los cerca de 400.000 infectados que se estima que hay en el país, seis o siete de cada diez no saben que lo están", graficó la médica

Respecto de la hepatitis B, según estadísticas oficiales se sabe que en Argentina es la responsable del 45% de los casos "fulminantes" y que requieren trasplante.