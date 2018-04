Con reparos a las obras de desagüe en marcha, un grupo de vecinos recordó ayer en la Plaza Moreno de La Plata la trágica inundación en la que el 2 de abril de 2013 murieron al menos 89 personas y se anegaron 3.500 hectáreas con pérdidas por 3400 millones de pesos.

Familiares de víctimas de la inundación y asambleas de vecinos se manifestaron en la capital bonaerense y restauraron la marca de agua que estuvo pintada sobre la calle 12 "para mantener viva la memoria".

"Este es nuestro acto de memoria para preservar la seguridad en el futuro", declaró Gabriel Colauti, familiar de un hombre fallecido en la inundación, quien criticó la falta de un plan de contingencia ante una situación similar.

"Las obras no están terminadas y cuando lo estén, no solucionarán el problema. Ante un evento de similares características, la ciudad se va a inundar otra vez. Las obras pueden hacer que el agua drene más rápido, pero la gente no falleció por el nivel del agua, sino porque fue arrastrada, o sea por la intensidad y la velocidad", apuntó Colautti.

En tanto, Alejandro Albano, de la Asamblea de Inundados Tolosa, apuntó que "si bien el avance de las obras llega a un 77%, si vuelve a llover como aquel 2 de abril la ciudad va a afrontar la misma situación".

Además opinó que la causa judicial "está estancada".