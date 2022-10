Octubre llega con dos feriados, que conformarán un fin de semana de cuatro días. El 12 de octubre se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que recuerda la fecha de inicio de la ocupación española en el territorio americano con la llegada de Cristóbal Colón y su expedición de tres carabelas a la Isla de Guanahani, en el archipiélago de las Bahamas.

Feriado de Octubre

Anteriormente, el 12 de Octubre era conocido como el Día de la Raza, pero ese nombre se modificó en 2010 para pasar a uno con perspectiva de Derechos Humanos enfocadas en las diversidades étnicas y culturales. Ese día, pero de 1492, fue la primera vez que hubo contacto entre los marineros europeos y los nativos americanos, tras lo cual se inició el proceso de conquista y genocidio de los pueblos originarios en toda América.

Este año, la fecha cae un miércoles, por lo que desde el Estado decidieron trasladar el feriado al lunes 10 de octubre y así contar con un fin de semana largo. Pero con el objetivo de generar turismo interno, se agregará como feriado nacional el viernes 7 de octubre. Con la aplicación de un día más de feriado con fines turísticos y la corrida de fecha del 12 de octubre, el próximo fin de semana será de cuatro días.

Fin de semana extra largo

El segundo fin de semana de octubre será extra largo y contará con cuatro días de descanso, desde el viernes 7 de octubre hasta el lunes 10.

Además, a los feriados anunciados por el Gobierno, se le suma el miércoles 5 de octubre, que es día no laboral para la comunidad judía por el Día del Perdón o Yom Kipur, que se llevará a cabo entre este martes 4 y el miércoles 5. Como ocurre en cada uno de estos casos, no es obligatorio para el empleador ceder el día no laborable, sino que quedará a criterio de cada empresa.

Al tratarse de una celebración religiosa, en su mayoría lo que ocurre es que el empleador le da el día libre a sus empleados de religión judía, mientras el resto trabaja con normalidad. En cuanto a la paga, se abona con normalidad y no el doble, ya que se trata de un día no laboral y no de un feriado nacional, como sí ocurrirá el 7 y el 10.

Pago de los feriados

Aquellas personas que trabajen los feriados nacionales deberán contar con una paga doble por el día trabajado. Según la Ley de Contrato de Trabajo, toda personas que trabaje un día de asueto, deberá cobrar el doble de sueldo correspondiente a ese día.

Feriados del 2022

Luego del feriado puente del 7 al 10 de octubre, habrá que esperar hasta fines de noviembre para volver a tener un feriado, que será cuando se celebre el Día de la Soberanía Nacional. Ese día se conmemora un nuevo aniversario de la batalla de Vuelta de Obligado en el que las tropas criollas se enfrentaron a la Armada inglesa y francesa.

La fecha exacta es el 20 de noviembre, pero al caer domingo, el Estado decretó que el lunes 21 de noviembre será feriado con fines turísticos.

Ya en el último mes del año, el jueves 8 de diciembre se celebra el día de la Inmaculada Concepción de María. Se trata de una fiesta religiosa que cuenta con un feriado inamovible del calendario nacional y se realizará nuevamente un puente turístico con el viernes 9 de diciembre, para tener otro fin de semana XL.

Finalmente, el último feriado del año será el domingo 25 de diciembre, día en el que se celebra la Navidad. Es un feriado inamovible, por lo que no se podrá disfrutar de un fin de semana largo.

Septiembre con feriado sorpresa

Según el calendario, en septiembre no iba a haber ningún feriado, ya que no se cuenta con ninguna fecha de conmemoración, pero tras el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, el panorama cambió.

Minutos antes que arrancara el segundo día del mes, el presidente Alberto Fernández anunció mediante cadena nacional que el viernes 2 de septiembre sería feriado para que los trabajadores pudieran manifestarse durante la jornada.