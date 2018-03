El estadounidense George Saunders obtuvo el premio Man Booker, uno de los galardones más importantes de la literatura anglosajona, por su novela ‘Lincoln In The Bardo’, una historia que evoca la noche en la que el ex presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, enterró a su hijo de once años.

El galardón, dotado con 50.000 libras (más de 65.000 dólares), fue para Saunders por una ‘original novela’ cuya ‘forma y estilo revelan una narrativa ingeniosa, inteligente y profundamente conmovedora’, describió la presidenta del jurado, Lola Young, durante la ceremonia de entrega realizada esta semana en Londres, según lo citado por la agencia EFE.

Con el Man Booker, que premia la mejor novela escrita en inglés publicada en Reino Unido, este escritor de 58 años, más cuentista que novelista, conquistó con su primera incursión en la novela larga un galardón al que también optaban Paul Auster, Emily Fridlund, Mohsin Hamid, Fiona Mozley y Ali Smith.

De este modo, se convirtió en el segundo autor consecutivo de los Estados Unidos en ser premiado. Las reglas para la elección del ganador del premio fueron cambiadas hace cuatro años para permitir la participación de escritores de cualquier nacionalidad que escriban en inglés y que sean publicados en Reino Unido.

Su primer libro de relatos apareció en 1996 y se titulaba “CivilWarLand in Bad Decline”; y en el 2000 publicó su obra “Pastoralia”.Saunders es profesor en la Universidad de Siracusa en Nueva York, y en el año 2002 la lista de The New Yorker lo catalogó como uno de los mejores escritores del mundo mayores de 40 años.