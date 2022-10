Diego Armando Maradona cumpliría 62 años este domingo 30 de octubre. Sin embargo, a poco de conmemorarse dos años desde su partida de la Tierra, el pueblo argentino continúa lamentando su pérdida. Es que el nacido en Villa Fiorito dejó una huella imborrable en los corazones de sus fanáticos. Argentinos Juniors, Boca, Nápoli y la Selección Argentina fueron sus etapas más emblemáticas, que quedarán enmarcadas por el resto de la historia del fútbol.

Este domingo, los homenajes por el cumpleaños del "10" no podían faltar. Maradona no sólo hizo felices a los hinchas de los clubes por donde tuvo paso como futbolista, sino también en aquellas instituciones en las que asumió como entrenador. Aunque, es cierto que"Pelusa" fue un hombre querido por todos. No había camiseta o identificaciones de por medio.

Diego lo fue todo para gran parte del mundo; un Dios dirían sus fieles seguidores. Es por eso que para conmemorar su vida, se inaugurará en horas de la tarde el mural más grande sobre su persona. ¿En dónde? En Constitución, sobre la medianera de un edificio de 12 pisos, cercano a la autopista 25 de Mayo.

El mural más impactante de la vida de Maradona (Fuente: Télam)

La obra fue impulsada por YPF, empresa que le encargó llevar adelante este proyecto al reconocido muralista Martín Ron. El artista debía finalizar la obra en un tiempo récord: 20 a 25 días. Además, comentó que utilizarían cerca de 800 litros de pintura. ¿Por qué esa cantidad? Por el tamaño del mural: 45 metros de altura por 40 de ancho.

Mural de Maradona en Constitución

La obra se ubicará alrededor de la plaza Lola Mora, sobre la avenida San Juan al 1.600. "La idea es que se vea desde distintos puntos de la ciudad a partir de su tamaño y altura", dijo Ron hace algunas semanas.

La imagen utilizada por el muralista tiene un porqué detrás. Se trata del instante previo al inicio de la final del Mundial de Italia 1990, "cuando Maradona escuchaba como los aficionados locales silbaban el himno argentino". Aquel día, la Selección Argentina cayó por 1 a 0 ante Alemania, perdiendo así la oportunidad de conquistar su tercera Copa del Mundo. Sin embargo, el acto patriótico de Diego fue inolvidable.

Martín Ron, junto a su obra maestra (Fuente: Télam)

YPF y el artista buscan que la imagen tenga un "contexto universal, y por eso se verá por ejemplo un cielo amplio con las estrellas de fondo".

A qué hora se entrena el mural de Maradona

Deportistas, influencers, periodistas, amigos y la familia de Diego Maradona dirán presente en el evento organizado por YPF ServiClub. Socios y público general podrá asistir al evento, siempre y cuando se haya inscripto en el siguiente enlace: https://www.ypfdiegoeterno.com.ar/.

La inauguración del mural en Constitución comenzará a las 16 horas y contará con la presencia de bandas y/o cantantes que interpretarán sus temas sobre la figura del "10":

La Guardia Hereje (“Para verte gambetear”)

(“Para verte gambetear”) Cucuza Castiello (“El sueño del pibe”)

(“El sueño del pibe”) Barrio Viejo con Daniel Osvaldo (“Nadie igual”)

(“Nadie igual”) Rosario Ortega (“Pelusa)

(“Pelusa) Ale Romero (“La Mano de Dios”)

(“La Mano de Dios”) Juanse (“Diego para siempre”)