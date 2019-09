Les quitaron subsidios, pagan el litro de gasoil a granel $50 porque no les congelaron tarifas. Desde enero, casi 25 empresas de colectivos pidieron procedimiento preventivo de crisis y despidieron 4500 trabajadores, pero no son escuchados. En Paraná estuvieron 15 días sin colectivos y no fueron escuchados. En CABA se amenazó con un paro y el Gobierno resolvió el conflicto. En el interior el boleto llega a superar los $30.