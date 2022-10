Hebe de Bonafini fue internada este lunes 10 de octubre en el hospital Italiano de La Plata. Según detallaron, la cofundadora de la asociación "Madres de Plaza de Mayo" ingresó a la clínica en horas de la noche y quedó alojada en una de las habitaciones.

La información fue confirmada por el medio platense 0221.com.ar. Aseguraron que el estado de salud de Bonafini "es bueno" y, además, le realizaron estudios de rutina.

En tanto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se acercó al hospital Italiano para visitarla. Sin embargo, según explicaron desde el portal de noticias, no se permitirán más visitas.

Hebe, de 93 años, es una de las activistas más importantes por la lucha de los Derechos Humanos en la Argentina. Apareció públicamente por última vez en septiembre. En aquella ocasión, firmó un convenio con la dirigentes de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de diseñar un centro cultural y archivo en Ensenada.

A su vez, también había manifestado su repudio ante el intento de magnicidio contra la vicepresidente Cristina Kirchner. En una entrevista radial, pidió la renuncia del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, ante el ataque del 1 de septiembre en el barrio de Recoleta.

El estado de salud de Hebe de Bonafini "es bueno"

"Con el derecho que me dan los 45 años de lucha ininterrumpida luchando por defender a la gente que amo, por inepto y descuidado, exijo la renuncia de Aníbal Fernández. Y ojalá muchos me acompañen para lo mismo, porque no supo cuidar a la presidenta", señaló en la cuenta oficial de Twitter "Prensa Madres".

Con el derecho que me dan los 45 años de lucha ininterrumpida luchando por defender a la gente que amo, por inepto y descuidado, exijo la renuncia de Aníbal Fernández.



Y ojalá muchos me acompañen para lo mismo, porque no supo cuidar a la presidenta.



Hebe de Bonafini — Prensa Madres (@PrensaMadres) September 2, 2022

Qué se sabe sobre la salud de Hebe de Bonafini

Hasta el momento, desde la clínica no explicaron los motivos de internación de Hebe de Bonafini. En las próximas horas, se esperan más detalles sobre los respectivos estudios que le están llevando a cabo.