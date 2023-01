El café es una de las bebidas predilectas para comenzar la mañana, para disfrutar de una merienda o para toda sobremesa nocturna. Con leche o sin leche, frío o caliente (dependiendo la época del año), con azúcar o edulcorante. Hay miles de combinaciones para el café, como así también los mejores acompañantes: medialunas, churros, sándwiches de todo tipo y tostadas.

En fin, el café -proveniente del actual norte de Etiopía- es obtenido de los granos tostados y molidos de la planta "cafeto". En las calles, se pueden observar filas y filas de individuos esperando para entrar en una cafetería de barrio o de las "más modernas". Es un hábito común a nivel social. Sin embargo, el comediante estadounidense Dave Barry opinó que "es inhumano obligar a personas que tienen una auténtica necesidad médica de tomar café a hacer cola detrás de gente que aparentemente lo considera una especie de actividad recreativa".

Ahora bien, ¿el consumo de café es seguro para la vida humana? Respuestas a esta pregunta hay por doquier. The BMJ llevó a cabo una recopilación de 200 metaanálisis en la cual constató que el consumo de café parece seguro dentro de los niveles habituales de ingesta, logrando una reducción del riego para diversas patologías siempre y cuando se beban entre tres y cuatro tazas de forma diaria.

Según expertos, el café es la segunda bebida que más toman los seres humanos

Según informó el diario "El País", los beneficios de tomar café son la reducción de la mortalidad por todas las causas y un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, varios tipos de cáncer, afecciones neurológicas, metabólicas y hepáticas, como la cirrosis.

Si bien la conclusión del estudio aseguraba que es "más probable que beneficie la salud, que que la perjudique", los propios autores explicaron que se necesitan ensayos clínicos para tomar mejores resultados al respecto. A su vez, advirtieron que las embarazadas que beben café podrían generar la pérdida de peso en el momento del bebé al nacer, partos prematuros o abortos y podría aumentar el riesgo de fractura en mujeres.

¿Es saludable tomar café?

Por su parte, el Centro de Investigación Biomédica en Red de la Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN) remarcó que la longevidad y el consumo de café están asociados, luego de estudiar a 20 mil voluntarios durante más de 10 años. "El grueso de las enfermedades crónicas se produce en edades más avanzadas y es ahí donde el café puede tener un efecto más beneficioso", señaló a "El País" Estefanía Toledo, participante del estudio.

Por otro lado, expertos españoles del Consorcio de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) aseguraron que "para el café, la evidencia poblacional es ya tan fuerte que ahora mismo no hace falta ningún ensayo clínico que demuestre que disminuye el riesgo de infarto. De hecho, muchas guías alimentarias ya lo incluyen como bebida saludable".

En tanto, hace cinco años investigadores de Canadá explicaron que algunos de los componentes del café inhiben la formación de proteínas (β-amiloide) y se asocian a enfermedades como el alzhéimer y párkinson.

¿Es perjudicial para la salud tomar café?

No obstante, el café tostado cuenta con una mezcla compleja de más de 1.000 fitoquímicos bioactivos. ¿Qué es lo que contiene? Polifenoles como el ácido clorogénico y los lignanos, el alcaloide trigonelina, melanoidinas formadas durante el tueste y cantidades modestas de magnesio, potasio y vitamina B3 (niacina). La gran mayoría de estos compuestos tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, anticancerígenas.

De todas formas, el diario "El País" señala que "la composición bioquímica y efectos de cada taza varían en función de las variedades de café (arábica frente a robusta) o de cómo se elabora a partir del grano verde sin tostar, del grado de tueste y del método de preparación". Tal es así que el café hervido presenta diterpeno cafestol, "un compuesto que aumenta el colesterol, mientras que el café sometido a un filtro de papel lo depura de esta sustancia".

Para los especialistas Toledo y López-García, "el café es la bebida que más se consume después del agua". Además, "hacia el 2000 se volvió a poner el foco en el café porque lo toma muchísima gente durante muchos años y no parecía que tuviera esos efectos perjudiciales". También aseguró que presenció "estudios en los que se veía que el café disminuía el riesgo de enfermedad cardiovascular y de diabetes tipo 2" y "se constató que en consumidores habituales de café no aumentaba el riesgo de hipertensión".

¿Qué efectos puede producir el café?

La cafeína es una sustancia vital en la producción de esta bebida. Puede presentar efectos que duran hasta tres horas y, además, puede aumentar la presión arterial. "En consumidores habituales este efecto disminuye, se produce una habituación y priman los efectos beneficiosos de otros componentes del café, sobre todo en el metabolismo de la glucosa, que es lo que disminuye el riesgo de diabetes", aseguró una experta.

Pero, en ciertos grupos de personas puede ser perjudicial, como es el caso de los hipertensos no controlados, quienes tienen problemas digestivos tras su consumo, o las personas insomnes. En tanto, amantes y conocedores de la bebida reconocen que es mejor beber café natural que torrado. La bloguera Liliana Fuchs aseguró que entre los cafés habituales que venden en los supermercados, el torrado -obtenido del tueste de los granos con azúcar- es "un crimen contra el buen café". Es por eso que pidió "apostar siempre por café de tueste natural".

Café natural

Asimismo, es complejo tener resultados a la vista y que resulten 100% confiables. ¿Qué se entiende por "taza de café? Seguramente es la pregunta que más se han hecho los investigadores. "¿Es un expreso, un americano, uno filtrado, sin filtrar…?", se preguntó Toledo en diálogo con "El País".

“Quien bebe café puede tomar diferentes tipos a lo largo del día. Igual uno en tu casa al levantarte y luego otro a media mañana, pero el método de preparación puede ser diferente porque te lo tomas en el trabajo o en una cafetería, lo que hace que los estudios observacionales tengan sus limitaciones", remarcó.

Un grupo de expertos de las universidades de Singapur y Harvard argumentaron en una revisión en The New England Journal of Medicine que tomar "de 3 a 5 tazas de café al día se ha asociado sistemáticamente a una reducción del riesgo de varias enfermedades crónicas". Ahora bien, el consumo en exceso de cafeína puede producir efectos adversos, como nerviosismo.

Por su parte, investigadores chinos siguieron durante una década a 170.000 británicos y constataron que "tanto el consumo moderado de café instantáneo, molido o descafeinado, sin azúcar o con él, se asociaba a menor mortalidad, lo que no resultó tan claro para el endulzado con edulcorantes artificiales".

Erikka Loftfield, investigadora del NCI, le dijo a The New York Times que "las pruebas de que el café se asocia a menor mortalidad son bastante consistentes". De igual manera opinaron un grupo de investigadores de Italia, Gran Bretaña y Estados Unidos: "El café puede formar parte de una dieta saludable".

Si bien la última palabra no está dicha, parece que el consumo de café moderado, solo y sin azúcar, puede ser saludable para la mayoría de la población mundial.