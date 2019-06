La plataforma de videos YouTube es investigada por reguladores estadounidenses ante una posible transgreción a la ley, acusada de mostrar contenido inapropiado a niños y de recopilar sus datos personales para publicidad dirigida.

En abril de 2018, alrededor de veinte organizaciones por la defensa de los derechos humanos y la protección de la infancia acusaron a la empresa ante la Comisión Federal de Comercio (FTC) acusaron a la empresa perteneciente a Google de recopilar información personal de menores a través de su plataforma.

YouTube, de acuerdo a estas denuncias informadas por The Washington Post, habría tomado datos como la localización, el dispositivo utilizado y su número de teléfono, sin que los padres estuvieran al tanto con el objetivo de dirigir publicidad específica para ese público. Las asociaciones denunciantes aseguran que estas acciones violan la ley de protección de la privacidad de los niños en internet.

Durante los últimos años han surgido acusaciones por parte de padres y madres que aseguran que, debido al algoritmo de la aplicación YouTube Kids --que, se supone, sólo muestra contenido para menores de 13 años--, sus hijos e hijas han llegado a contenido violento o incluso sexual disfrazado mediante el uso de dibujos y colores llamativos, lo cual es captado por dicho algoritmo e interpretado como apropiado.

Esto se agrava por la configuración de "reproducción automática" disponible tanto en YouTube como en YouTube Kids y que muchas veces queda activada cuando los niños utilizan esta red social, lo que provoca que el propio algoritmo elija automáticamente por ellos qué van a ver.

De acuerdo al Wall Street Journal, YouTube está considerando eliminar la sucesión automática de videos, ya que puede exponer a los niños a contenido ofensivo y muchas veces queda fuera del control del adulto a cargo.

La FTC se encuentra en una etapa avanzada en sus investigaciones, lo que eventualmente podría llevar a multas e imposición de recursos, según informaron The Washington Post y el The New York Times.