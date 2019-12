JP Morgan Argentina anunció que contratará unos 400 profesionales para el Centro de Servicios Buenos Aires, que provee soluciones de valor agregado a las oficinas del banco en todo el mundo.

El Centro de Servicios Buenos Aires comenzó a operar en el año 2014 y hoy cuenta con 2.000 profesionales de las áreas de tecnología, administración, finanzas, operaciones, créditos y legales, ubicados en 24 pisos de oficinas en dos edificios en el centro de la ciudad de Buenos Aires.

El anuncio fue realizado durante el encuentro para celebrar los cinco años de su puesta en funcionamiento, se informó.

"Cuando creamos este centro de servicios en Buenos Aires, lo hicimos convencidos de que la Argentina tiene una enorme cantidad de gente con talento y ahora, cinco años más tarde, hemos conformado un equipo de calidad internacional que nos permite exportar cada vez más talento argentino", dijo el presidente de JP Morgan Argentina, Facundo Gómez Minujín.

"Esta comunidad que hemos creado no sólo utiliza el talento de su gente para el desarrollo del trabajo, sino que además ha desarrollado programas muy interesantes como Women on the Move para trabajar en planes de carrera y en el empoderamiento de mujeres, PRIDE para promover la igualdad con foco en la comunidad LGBT+, un programa de incorporación laboral para personas con autismo, o Tecnology for Social Good, que busca hacer un aporte efectivo a la comunidad", dijo Clara Mendiberri, la responsable de las operaciones del Centro de Servicios Buenos Aires.