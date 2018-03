La defensa de Facundo Jones Huala presentó ayer en el Juzgado Federal de Bariloche el recurso de apelación a la sentencia en la que el juez federal subrogante Gustavo Villanueva resolvió la extradición del líder mapuche solicitada por Chile.

La presentación fue realizada por la abogada Sonia Ivanoff antes del mediodía, dentro del plazo de cinco días hábiles establecido en la Ley de Extradición, a partir de la lectura de la sentencia que tuvo lugar hace una semana.

"Cumplimos con la vía recursiva, con el objetivo de lograr la admisibilidad (de la apelación) en la Corte Suprema de Justicia" de la Nación, confirmó Ivanoff a Télam.

"No sólo nos enfocamos en la sentencia en sí, sino también en aspectos técnicos que estuvieron cargados de irregularidades durante el proceso", explicó la defensora de Jones Huala.

Entre las presuntas irregularidades, señaló que "el día de la lectura de la sentencia no se permitió la presencia de medios de prensa ni del público en general e incluso tampoco de las partes interesadas".

La abogada sostuvo que el juez Villanueva "intentó suplir la ausencia del imputado con una videoconferencia que tampoco se concretó, no se reconoció la difusión de los actos y ello atenta contra el principio de publicidad y oralidad de la audiencia".

En cuanto a la sentencia que concedió la extradición, Ivanoff aludió al "doble juzgamiento por una misma causa penal", y lo consideró violatorio del "principio de non bis in ídem (no dos veces por lo mismo), lo que habla de una clara persecución penal". Además, sostuvo que en el recurso se hizo hincapié en que la sentencia "carece de todo fundamento sobre el motivo por el cual el juez se aparta del derecho de reconocimiento para los pueblos indígenas".