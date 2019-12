Más de seiscientas organizaciones y miles de personas se sumaron se sumarán mañana a la campaña de concientización global bajo el hashtag #6D It's Now! Es una iniciativa que surge desde la sociedad civil para el mundo y busca movilizar a la humanidad en una cadena global ciudadana de acciones climáticas con distintos niveles de participación: personas, organizaciones, empresas y gobiernos. En el marco del desarrollo de la COP25 en Madrid, se proyecta para exigir a los líderes reunidos en la conferencia, que asuman compromisos más ambiciosos y que proyecten acciones concretas que garanticen un camino seguro para que la temperatura del planeta no supere los 1,5°C.

www.6dnow.org es la plataforma digital donde cada uno podrá inscribir su acción y ver en un mapa a tiempo real cada uno de los hitos que ya se van sumando a esta cadena, que ya está presente en los 5 continentes en más de 60 países y tres idiomas. Entre quienes participan en la iniciativa se cuentan Pacto Global de Mata Atlántica (Brasil), Acción Andina (Perú), Árboles Sin fronteras (Argentina), Estero Salado Waterkeeper (Ecuador), Biocarbon (Ecuador), Action Lac (Latinoamérica), Reforestamos México (México), Brettcorp (Australia), Irrigasc (Senegal), Greenway International Foundation (Ghana, Nigeria y Togo).

Millones de personas podrán comprometer su acción, relacionada a reciclaje, compostaje, transporte ecológico, eficiencia energética, entre otras; y miles de organizaciones podrán sumarse para realizar un proyecto participativo el 6 de diciembre. Por cada acción comprometida en la plataforma se plantará un árbol nativo en el mundo.

Cada persona que quiera inscribirse podrá seleccionar la acción concreta a la que se compromete, y la plataforma entregará información lo que funcionará como una guía pedagógica para los ciudadanos. Las ONG también podrán sumarse gestionando hitos de acciones participativas de mayor envergadura que se lleven a cabo en su territorio, y la plataforma le dará visibilidad a esos proyectos.