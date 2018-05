Las callecitas de Buenos Aires tienen ese "no sé qué", pero no todo pasa por el centro. Cada barrio porteño encierra historias, patrimonio arquitectónico y tradiciones. Para descubrir esas zonas que no siempre transitamos o mirarlas de otra manera, se suman en mayo nuevos circuitos turísticos gratuitos guiados.

Las visitas, que empezaron el sábado pasado con un trayecto por Liniers que comenzó en el santuario de San Cayetano, incluirá también los barrios de Parque Chacabuco, Villa Santa Rita, Versalles y Flores.

El Ente de Turismo de la ciudad, que organiza la propuesta, precisó a Télam que "todos los sábados y feriados, a las 15, la ciudad ofrece visitas guiadas para conocer historias olvidadas de algunos rincones de la Buenos Aires que son gratuitas".

Los recorridos, indicaron, "se suspenden por lluvia y requieren inscripción previa en el sitio: www.ba.tours", y esperan continuar con el visitantes que tuvieron en 2017 con el programa "Rincones de Buenos Aires", donde hubo más de 2.500 asistentes.

Parque Chacabuco se abre a la "Devoción por la Virgen", y el sábado 12 de mayo convoca al "imponente santuario de la Virgen de la Medalla Milagrosa" símbolo del barrio que obligó en los años 70 a desviar el trazado de la autopista Perito Moreno. El paseo ofrece también una visita al parque con una "explicación de su actual trazado", con el centro cultural Adanbuenosayres en su interior y una calesita que permanece intacta pese al paso de los años.

Villa Santa Rita ofrece el paseo: "Una Iglesia y un cuento", el sábado 19, también desde las 15, justamente en "el mes de Santa Rita", y se invita a conocer su santuario, la escuela más antigua del barrio, que data de principios del siglo XX, el encanto de la zona de "La Isla", con sus pequeñas calles y sus particulares pasajes, donde se entremezcla la más moderna arquitectura con edificios centenarios.

Versalles tiene el paseo: "En nombre de un palacio", el viernes 25 de mayo, en recuerdo del palacio francés, por lo que se invita a recorrer sus calles donde se filmaron dos grandes películas del cine argentino: "Esperando la carroza", y "El hijo de la novia".

Flores atrae con el paseo: "El tango y las letras", para el sábado 26, con un circuito que combina la literatura con la música, con el cuentista Roberto Arlt y el poeta Oliverio Girondo junto al actual Alejandro Dolina, quienes adoraron al Angel Gris (personaje de la literatura de Buenos Aires), quien solo podía realizar "pequeños milagros" a "vecinos sensibles" de la zona.

Por el otro, estas calles donde vivió el gaucho Juan Moreira, inmortalizado por Eduardo Gutiérrez, también fue cuna de los tangueros Agustín Magaldi y Hugo del Carril.

Ahora el barrio del oeste, adonde iba la locomotora La Porteña y los vecinos hacían sus casas para ver pasar el tren, tiene también el recorrido del Papa Francisco, itinerario que lleva miles de personas por mes, sobre todo visitantes extranjeros, pero ese circuito es autoguiado o cuenta con un sistema de visitas privados .

Flores, junto a Belgrano, fueron las dos ciudades vecinas a la original Buenos Aires, y se incorporó a la urbe por la Ley de Federalización elaborada desde 1880 a 1887, que tuvo su trazado definitivo en 1941, con el trazado de la avenida General Paz como vía de circunvalación.