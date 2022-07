Personal de Aduana fuer convocado por la firma UPS de Argentina ubicada en Ciudad Autónoma de Buenos Aires , por haber apartado un envío procedente de la provincia de Buenos Aires con destino Australia que llamó la atención al personal.

Al sospechar de la carga que contenía del envío se hizo presente de la Aduana el binomio: guía y can.

El guía can sometió a control el envío por medios no intrusivos, demostrando el can una conducta compatible con la presencia de sustancia estupefaciente, informó el organismo que conduce Guillermo Michel.

Consecuentemente, se comunicó lo acontecido al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 4, a cargo del Dr. Alejandro J. Catania, Secretaría N° 7, a cargo del Dr. Fernando Sebastián Palazzi, solicitando la autorización de la apertura del envío previamente identificado.

Una vez cumplido ello, con la respectiva orden judicial, se efectuó la apertura e inspección del envío autorizado, hallando 86 bolsas plásticas transparentes, cada una de ellas con un recorte de cartón y un par de aros, en su interior.

Acto seguido, se tomó un par de aros elegido al azar, y se advirtió que la confección del mismo se encontraba manipulada, por lo que se procedió a realizar una perforación en el mismo, encontrando una sustancia pulverulenta de color blanco.

En consecuencia, se procedió a separar una pequeña porción de la sustancia hallada, la que fue sometida a un reactivo específico de cocaína, arrojando resultado positivo.

Idéntico procedimiento se realizó respecto del contenido de las restantes 85 bolsas plásticas transparentes.

La sumatoria total de los pesos de la sustancia contenida en el envío en cuestión es de 1.665 gramos incluidos los métodos de ocultamiento y las bolsas plásticas transparentes. El monto estimado de comercialización es de aproximadamente USD16.550.

COCAINA A AUSTRALIA MEDIANTE ENVIOS COURRIER

A mediados del 2021 la Policía Federal de Australia por intermedio de su Embajada en Argentina informa a la Aduana sobre tres secuestros de envíos courrier en aquel país proveniente de Argentina. Todos con cocaína por un valor en la calle de 320 mil euros por kilo.

Se generaron perfiles de riesgo mediante herramientas tecnológicas inteligentes que envíen correos a Australia. También se buscó alertar a las empresas de correo privado para que estén atento a estas destinaciones, tal fue el caso que la Aduana fue convocada en esta ocasión.

Desde el momento que tomamos conocimientos de esos antecedentes y se implementaron los perfiles de riesgo, se dieron los siguientes resultados:

De julio a diciembre de 2021: 28 envíos de exportación con COCAINA

Año 2022: 4 envíos de exportación con COCAINA

Totalizando 43 kg de cocaína.

Métodos de ocultamiento utilizados: