La Justicia Federal de Reconquista embargó al exfutbolista Gabriel Omar Batistuta, luego de que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) iniciara una demanda por incumplimientos en el pago del Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas. Dicha contribución fue aprobada por el Congreso, con el objetivo de aliviar los efectos producidos por la pandemia del coronavirus.

Anteriormente, el ídolo de la Fiorentina de Italia presentó una medida cautelar, al considerar inconstitucional la obligación de pagar el Aporte Solidario. El exfutbolista presentó la petición ante el fuero en lo Contencioso Administrativo número 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual lo remitió a Reconquista, ciudad natal del "Bati" y en cuya zona posee unas 126 mil hectáreas de campo.

Sin embargo, el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, rechazó la medida de quien se encuentra ligado al sector agropecuario. A su vez, el Tribunal de Alzada de la capital de Chaco, integrado por las juezas María Denogens, Rocío Alcalá y Patricia García, aprobó la resolución del juez el 29 de junio pasado, por lo cual quedó desestimado el recurso presentado por Batistuta.

Según informó el portal ReconquistaSF, Alurralde ordenó el embargo el 17 de agosto sobre tres inmuebles del ex delantero de la Selección Argentina. El monto total supera los 70 millones de pesos argentinos.

Batistuta había criticado arduamente el Aporte Solidario, ya que "vulnera derechos, principios y garantías constitucionales y en especial el derecho de propiedad y la garantía de no confiscatoriedad". Por ende, trasciende "la garantía constitucional de igualdad frente a los impuestos y las cargas públicas".

Batistuta, en su etapa como delantero de la Selección Argentina

Embargan a Batistuta

El ex jugador de River Plate y Boca Juniors afirmó hace más de 10 años que "la plata que hice la hice en otro lado y jugando al fútbol. Yo no necesito poner una empresa para vivir. Si vos necesitás poner una empresa y programar, la Argentina es el último lugar donde venís".

Además, hace algunos días, dialogó con La Nación y rememoró las duras críticas que recibió por su situación con la Justicia. "Yo no quise pagar un impuesto y me mataron", explicó. Además, mencionó que "mucha gente hizo la presentación" pero solo trascendieron su caso y el de Carlos Tevez, quien fue condenado a pagar 42 millones de pesos a la AFIP.

"Bati" remarcó que no está de acuerdo con la medida, ya que "no me parece justo que yo tenga que pagar por cosas que no hicieron los gobiernos anteriores". A su vez, reflexionó y dijo que "resulta que vos ganaste cosas, tuviste suerte en la vida… y ahora sos un mal tipo".

Batistuta confirmó que posee más de 120 mil hectáreas

Sin embargo, el juez federal Alurralde ordenó un embargo a Gabriel Batistuta por $71.096.882,09, de los cuales $46.059.135,85 son en concepto de capital y los restantes $25.037.746,24 por intereses.