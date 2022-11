La NASA diseñó un nuevo mensaje codificado para comunicarse con alienígenas denominado "Faro en la galaxia". Con este mensaje, los científicos pretenden establecer contacto con civilizaciones extraterrestres que se encuentren en la Vía Láctea. Sin embargo, un experto alertó que esto podría poner en riesgo a la raza humana.

Mensaje de la NASA a los extraterrestres

El mensaje será enviado por medio del Allen Telescope Array del Instituto Seti, en California, y un radiotelescopio esférico de 500 metros de apertura de China. En el mensaje codificado, los científicos anotaron las coordenadas en la que se posiciona la Tierra para que posibles civilizaciones extraterrestres puedan encontrarnos.

El mensaje de código binario contiene información sobre conceptos físicos y matemáticos para establecer un medio de comunicación entre humanos y vida alienígena. Además, detalla la ubicación de nuestro planeta en el Sistema Solar.

Es una versión actualizada de un mensaje enviado anteriormente al espacio. En 1974, desde Puerto Rico, se lanzó el famoso Mensaje de Arrecibo, realizado por los expertos del Instituto SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence). Ahora, la NASA enviará un nuevo mensaje bajo el nombre Faro de la Galaxia, desarrollado por Jonathan Jiang.

El mensaje contendrá información de la humanidad: la composición química de la vida en el planeta, un mapa de la Tierra con su ubicación específica en la Vía Láctea, así como representaciones digitalizadas del Sistema Solar.

¿Por qué es peligroso?

A pesar del avance en el mensaje codificado para los alienígenas, un grupo de expertos cree que la decisión del mensaje es extremadamente arriesgada. Anders Sandberg, investigador principal del Instituto del Futuro de la Humanidad (FHI) de Oxford, advirtió que esto podría ser una idea terrible para una especie que quiera sobrevivir.

El Allen Telescope Array del Instituto Seti

Enviar al espacio un mensaje en el que se especifique la ubicación de la Tierra y datos de ADN podría poner en riesgo la raza humana, afirmó el experto. Aunque la probabilidad de que el mensaje llegue a una civilización extraterrestre era baja y el riesgo podría ser mínimo, "tiene un impacto tan grande que hay que tomárselo bastante en serio".

El "factor risa" alrededor de la búsqueda de vida inteligente en el espacio hace que "mucha gente se niegue a tomar en serio cualquier cosa relacionada con ella. Y es una pena, porque se trata de algo importante", según The Telegraph.

Otros científicos que son parte del equipo de Sandberg sugirieron la necesidad de un debate público antes de enviar mensajes a los extraterrestres, señalando que escuchar sus mensajes podría ser peligroso, ya que podrían estar diseñados para atraparnos. Toby Ord, colega de Sandberg, expuso argumentos similares en un libro de 2020 sobre el tema titulado "The Precipice".

"La principal cuestión relevante es la proporción entre civilizaciones pacíficas y hostiles. Tenemos muy pocas pruebas sobre si es alta o baja, y no hay consenso científico. Dado que la desventaja podría ser mucho mayor que la ventaja, no me parece una buena situación para dar pasos activos hacia el contacto", afirmó Ord.

Al mensaje de la NASA, se le suma que se dará en un desconocimiento de existencia de civilizaciones extraterrestres. En caso de que existan, tampoco se sabe si tienen una actitud hostil o pacífica hacia otros seres vivos.

En esta línea, desde la NASA dijeron: "La lógica sugiere que una especie que alcanzó la suficiente complejidad para lograr la comunicación a través del cosmos, conocerá la importancia de la paz y la colaboración".

Otras comunicaciones con aliens

El "Faro en la galaxia" no es el primer mensaje que los humanos envían al espacio exterior para que lo encuentren e interpreten seres extraterrestres. En 1972, la NASA lanzó la sonda Pioneer 10, en la que viajó una nota interestelar: "La Placa de la Pioneer". En esas placas se grabaron mensajes simbólicos que informarían a una posible civilización extraterrestre que llegara a interceptar las sondas sobre el ser humano y su hogar, la Tierra.

Las placas fueron diseñadas y popularizadas por el astrónomo y divulgador científico estadounidense Carl Sagan y por Frank Drake, y dibujadas por Linda Salzman Sagan. El propio Sagan fue quien convenció a la NASA de que las Pioneer llevaran la placa.

Placa de Pioneer

¿Qué muestran las placas? En ellas aparecen dos figuras humanas, una femenina y otra masculina. Los dibujos originales de las figuras se basaron en los de Leonardo da Vinci y en las esculturas griegas. En su momento hubo una fuerte controversia ya que mientras el varón tiene su aparato reproductor retratado de forma simple pero correcta, a la mujer se lo borraron. Esto fue porque Linda Salzman Sagan, encargada del diseño de la placa, dudaba si incluir genitales femeninos por pudor.

"Muchas de las estatuas que había estado viendo, no tenían genitales femeninos muy específicos... no sabía qué hacer. Faltaban pocos días, creo que cinco, para que nos dejaran poner la placa en la nave espacial", recordó la artista. Su esposo, Carl Sagan, le dijo: "No hagas nada que nos pueda meter en líos con la NASA o dar a cualquiera una excusa para que no pongan la placa en la nave espacial". Eso no evitó los cuestionamientos, porque además el hombre saluda al universo con su mano, y la mujer no.

Por otro lado, para indicarles a los extraterrestres dónde había sido lanzado el mensaje, los científicos crearon un mapa que mostraba la ubicación de 14 púlsares con respecto al Sol. Cada una de las líneas que irradian del centro indica la dirección y la distancia de un púlsar al Sol. Como hay muchos pulsares en el Universo, anotaron en números binarios la frecuencia de pulsos que, por ser distintiva, sirve para identificarlos.

De esta forma, los extraterrestres sabrían que el mensaje vino de nuestro sistema solar. Pero para precisar el lugar, en la parte inferior izquierda del diagrama, se ve nuevamente el Sol, pero acompañado de los planetas, incluido Plutón, que en ese entonces aún lo era. Del tercer planeta, la Tierra, sale una flecha que señala la sonda Pioneer.

Este fue el primer mensaje complejo enviado al espacio exterior. Durante las décadas posteriores hubo otros, como señales sonoras con canciones.