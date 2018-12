El colectivo Actrices Argentinas, integrado por más de 400 mujeres, acompaño hoy la denuncia de Thelma Fardin contra el actor Juan Darthés, por haberla violado en 2009 en Nicaragua mientras filmaban una tira infantil, cuando ella tenía 16 años y él 45.

La denuncia penal fue radicada en Nicaragua, donde el Código Penal castiga con penas de hasta 20 años de cárcel el delito de violación, que no prescribe.

Las Actrices Argentinas, a tono con el movimiento de actrices de Hollywood conocido como "Me too", realizaron una conferencia de prensa que comenzó a las 19 en el Multiteatro porteño para reafirmar su acompañamiento a la víctima: "Acompañamos la denuncia penal de Thelma Fardin contra Juan Darthés", afirmaron.

Fardin, quién hoy tiene 26 años, interpretó el papel de Josefina, una de las amigas de Patito Feo, protagonizada por Laura Esquivel, en una tira en la que también actuaba Darthés. Según la denuncia, el hecho ocurrió en 2009 en Nicaragua, el marco de una gira por centroamérica.

"Una noche comenzó a besarme el cuello, y yo le dije que no. Me agarró la mano, hizo que lo tocara y me dijo 'mirá como me ponés', haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no", relató Fardin en un video que se proyectó esta noche en una sala de Multiteatro, donde las actrices convocaron a la prensa.

Y continuó: "Me tiró en la cama, me corrió el shorcito y comenzó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no. Me metió los dedos. Yo seguía diciendo que no. Le dije 'tus hijos tienen mi edad', y no le importó. Se subió encima mío y me penetró. En ese momento alguien tocó la puerta y yo pude salir de esa habitación".

Las actrices habían adelantado que la conferencia de prensa era "para acompañar las denuncias de compañeras de nuestra colectiva que fueron víctimas de abusos en el ámbito laboral". Y agregaron: "nuestra colectiva está formada por más de 400 actrices de todo el país".

"Llegó la hora de la emancipación política de nuestros cuerpos. Estamos unidas. Somos cada vez más. Ni una menos. El estado es responsable", afirmaron.

Entre las actrices que estuvieron presentes en el Multiteatro se cuentan Griselda Siciliani, Nancy Duplaá, Dolores Fonzi, Jazmín Stuart, Julieta Cardinali, Julieta Díaz, Julieta Ortega, Julieta Zylberberg, Lali Espósito, Laura Azcurra, Violeta Urtizberea, Cecilia Dopazo, Cecilia Roth, Cristina Banegas, Mirta Busnelli, Muriel Santa Ana y Bárbara Lombardo.

Las actrices, que cuentan con la asesoría de un abogado, también brindaron detalles sobre la denuncia judicial del caso.