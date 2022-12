A 48 horas de jugar la final del Mundial Qatar 2022, las emociones afloran en la mayoría de los argentinos por la posibilidad de ganar una tercera Copa del Mundo que no solo signifique la unión de todo el país en festejos, sino también hacer realidad el sueño para Lionel Messi. Las dedicatorias y expectativas se multiplicaron en redes, y allí se destacó una carta abierta que escribió la primera maestra de primaria del 10 de la Selección nacional.

En el texto, Mónica Dómina le expresó a Messi que estaba agradecida de haberlo tenido como alumno, y aseguró que su sueño era abrazarlo en su regreso a la ciudad santafecina de Rosario.

"Hola Messi. Gracias a Dios por ser tu maestra. Y gracias a vos por ser mi alumno. Gracias por ser como sos. Nunca cambies", comienza la carta de Dómina, para luego recordar aquella etapa en que se formaba el futuro crack que pasó por el Barcelona y actualmente juega en el París Saint-Germain (PSG).

La maestra, que se deleita viendo triunfar en Qatar a su exalumno, no olvidó las jornadas de estudio en la escuela Las Heras, de Rosario, donde durante el primero, segundo y tercer año le dictó clases e inculcó valores a su gran alumno.

En ese contexto, la mujer agradeció a la estrella rosarina por “ser como sos”, y le pidió que “nunca cambie”.

Carta a Messi de la maestra

La docente rescató los valores adquiridos por Messi, que lo destacan más allá de su capacidad como profesional del fútbol. Lo ve como “un ser sencillo, humilde, maravilloso, simple y compañero”.

Como era de esperarse, la carta no tardó en viralizarse, por lo que su autora espera que el referente del PSG la reciba en un eventual regreso a Rosario, para poder “abrazarlo una vez más”,

La mujer reveló que padece problemas cardíacos, por lo que uno de sus sueños antes de fallecer es "darle un abrazo" a Lionel Messi.

La escuela a la que asistió Messi en Rosario

Mónica le agradeció “por darnos felicidad extrema en estos tiempos de tantos contratiempos, porque supiste llevar a tu grupo al lugar donde está”.

Nuevamente, la mujer se detiene en los puntos altos a nivel personal del joven rosarino, y sostiene: "Tu felicidad es la mía. Me gusta que puedas expresar tus sentimientos. Gracias por tu gloria. Me encantaría abrazarte para despertar de este sueño de que fui tu maestra, de puro honor".

Y concluyó: "Ya nos hicieron felices, a seguir acelerando hasta el final. Mucha suerte. Te queremos".

Mónica Dómina y su carta

La escuela Las Heras, ubicada en Holmberg y Buenos Aires, formó parte de la infancia del astro. Messi cursó allí toda la primaria. No obstante, Messi y la maestra no tienen contacto desde que él tenía 9 años.

La carta completa de la maestra de primaria de Messi

"Hola Messi. Gracias a Dios por ser tu maestra. Gracias a vos por ser mi alumno. Gracias por ser como sos, un ser maravilloso, sensible, simple, sencillo, compañero, familiero.

Gracias por dejarme sentir este orgullo de haber sido parte de tu vida y que hayas nutrido la mía.

Gracias por seguir siendo un rosarino neto.

Tu felicidad es la mía.

Me gusta que puedas expresar tus sentimientos.

Gracias por tu gloria.

Me encantaría abrazarte para despertar de este sueño de que fui tu maestra, a puro honor.

Perdón por mis exigencias.

Gracias por darnos felicidad extrema en estos tiempos de tantos contratiempos. Porque supiste llevar a tu grupo al lugar donde están hoy. Les diste tranquilidad, seguridad y ánimo para seguir y ganar.

Ya nos hicieron felices.

A seguir hasta la final, uds pueden.

Te veo levantando la copa.

¡Mucha suerte!.

Te quiero"

Mónica Dómina.