Con batucadas, actrices famosas y banderas tejidas al crochet, la Plaza del Congreso se volvió a teñir de verde esta tarde en una movilización previa a la octava entrega del proyecto de ley por la interrupción legal de embarazo.

"Llegamos con las fuerzas redobladas", dijo a Télam Alejandra Flechner, del movimiento Actrices Argentinas, que instaló una carpa negra y verde en Callao y Rivadavia, a pocos metros del Congreso nacional.

Y agregó: "En un año electoral, los partidos tienen sus urgencias, pero que no nos corran con que es secundario. No podemos esperar, el reclamo por este derecho está derramado en toda la sociedad".

Frente a la carpa de Actrices Argentinas, el movimiento feminista Las Rojas tocaba una batucada con bombos y redoblantes, y al ritmo de "No te creas tan importante" -la cumbia que el grupo Damas Gratis hizo famosa junto a la cantante Viru Kumbieron- ellas cantaban: "No te confundas, yo no camino para atrás como el Congreso".

"La batucada es un ícono nuestro", dijo a Télam Carolina, de Las Rojas, y agregó: "Es lucha, alegría y el ruido que a veces hace falta para acompañar a las víctimas".

Mientras Carolina da su testimonio a Télam, la plaza del Congreso se va llenando de gente y todavía falta un rato para el pañuelazo.

Desde La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, llegó Liliana (33) con siete amigas que se sumarán a la columna del Frente Popular Darío Santillán.

"Sobre nuestro cuerpo decidimos nosotras, no el Estado", dijo a Télam Liliana, quien nació en Paraguay, vive hace 15 años en Argentina y participa de la lucha feminista desde hace 11.

Apenas unos metros más lejos del palacio legislativo, las mujeres del colectivo Tejiendo Feminismos desplegaron en el piso una bandera hecha al crochet con 180 cuadrados verdes de 20 centímetros por 20.

Cada cuadrado tiene bordado en color blanco el nombre de una víctima de femicidio o una frase "representativa" de la lucha feminista, dijo a Télam Daniela Zapata (34), una de las fundadoras del colectivo que reúne y ensambla la labor de tejedoras de todo el país.

"Juntamos el verde, de la Campaña (por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito), con la necesidad de visibilizar a las víctimas de femicidio", explicó Daniela.

En la bandera se leen los nombres de Lucía Pérez, Marita Verón, Araceli Fulles y Wanda Taddei, junto a los de muchas otras mujeres víctimas de femicidio, intercalados con frases como "niñas, no madres" y "que sea ley".

A menos de un año del rechazo en el Senado nacional del proyecto de ley por la interrupción legal del embarazo, que había sido aprobado en Diputados, partidos de Izquierda, movimientos populares, sindicatos y colectivos feministas se dieron cita nuevamente esta tarde en la plaza del Congreso.

"Hay que presentarlo hasta que salga", dijo a Télam Daniela, de Tejiendo Feminismos, y consideró que la legalización del aborto es "inminente".