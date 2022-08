En Argentina, cada ciudadano genera un kilo y medio de residuos por día, lo que implica 16,5 millones de toneladas de desechos por año, según cifras del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS). De este total, el 49% de los residuos son orgánicos, por lo que se visualiza una posible salida para cuidar el medio ambiente, y es el compost.

La técnica del ProHuerta, un programa desarrollado por el INTA y los Ministerios de Agricultura y de Desarrollo Social de la Nación, Lorena Tanferna, subrayó que "hay que generar conciencia". Además, la especialista mencionó la importancia de entender lo “significativo” que es el compostaje como medio alternativo de generación de sustratos para un suelo fértil, al tiempo que permite reducir el impacto ambiental con menos residuos urbanos.

Qué es el compost

Cabe destacar que los desechos orgánicos son el mayor problema de contaminación del mundo: en los rellenos sanitarios generan gases de efecto invernadero, e impiden aprovechar los plásticos, metales y vidrios.

Al hablar de compostaje, se está haciendo referencia al reciclaje de productos orgánicos.

Copostaje en Argentina

Cuáles son los residuos que se pueden compostar

Restos de frutas y verduras

Cáscaras de huevos

Saquitos de té o café

Yerba mate

Toallitas de papel

Papel de diario

Cómo hacer compost en casa: paso a paso

Agregar en un cajón: Orgánicos y secos a tu compostera cada 1 o 2 días Mezclar: una vez por semana Usar: Vaciá la compostera cada 3 meses. Usá el compost para las plantas y regalá si te sobra

Para poder compostar solo se debe invertir entre 5 a 10 minutos cada dos días. Además, es preciso aclara que al tratarse de productos orgánicos, el compost no huele a basura podrida, sino que huele a Tierra.

Otra de las dudas de la mayoría de las personas es si el compost puede atraer insectos, y la verdad es que no, todo lo contrario.

Furor en Argentina por compostar

Mediante un relevamiento de MercadoLibre, se confirmó que a comienzos de la pandemia por coronavirus del 20202, los argentinos compraron más productos sustentables. En la lista de los tres más vendidos se encuentran los purificadores de agua, los paneles solares y las composteras.

El dato de la tendencia en compostar de los argentinos, lo confirmó Damián Rojas, empleado del Ceamse y creador de un emprendimiento de composteras urbanas, quien aseguró: “Desde el inicio de la pandemia, registramos un fuerte incremento en la demanda de composteras y un gran interés en los consumidores por empezar a compostar”.

“Compostar es mucho más simple de lo que se cree. Es fácil y no demanda mucha dedicación, reduce notablemente la generación de residuos y no requiere grandes espacios”. De acuerdo con Rojas, si se cumple con las condiciones mínimas de manejo para equilibrar los húmedos con los secos, no se generan ni olores ni insectos. “Si algo de esto sucediera, hay algún error que se puede remediar de manera sencilla”, indicó.

Composteras

Reciclaje de desechos

El compostaje de los residuos orgánicos genera un líquido que se llama lixiviado. Se trata del líquido que se acumula en el módulo inferior de la compostera y surge de la mezcla de materia orgánica estabilizada (compost) y agua.

El lixiviado de compost está compuesto por una cantidad importante de minerales como:

Azufre

Boro

Calcio

Fósforo

Nitrógeno

Manganeso

Magnesio

Potasio

Sodio

Zinc

Estos son nutrientes clave para el desarrollo de las plantas. Según Rojas, “aporta compuestos y microorganismos beneficiosos para mejorar el crecimiento de las plantas y ayudar a prevenir enfermedades porque funciona como un insecticida y fertilizante natural”. Para esto, recomendó diluirlo en 10 partes de agua y regar en forma directa.