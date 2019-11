La justicia de Nicaragua lanzó un pedido de captura internacional contra el actor Juan Darthés, quien vive en Brasil desde que la actriz Thelma Fardin lo denunció por violación. Ahora, deberá interceder la Policía Internacional (Interpol) para detenerlo de forma inmediata.

A medidados de octubre, la Unidad de Género de la Fiscalía nicaragüense denunció formalmente a Darthés por violación "agravada" por el "vínculo de confianza" entre él y la actriz y por la "afectación psicológica grave" que tiene la joven producto de este hecho. Además, solicitó a la justicia de ese país la captura internacional, el cual ahora fue aprobado.

Sin embargo, todavía no está definido lo que sucederá con el actor, ya que Brasil y Nicaragua no tienen un acuerdo de extradición. Darthés nació en Brasil, que en su constitución establece que "ningún brasileño será extraditado, salvo el naturalizado, en supuesto de delito común". Por esto, cuando Interpol proceda a detenerlo y realice un pedido de extradición, la justicia brasileña deberá decidir si lo permite o no.

"En congruencia con los principios de legalidad, inocencia y proporcionalidad que rigen nuestro ordenamiento procesal penal de la República de Nicaragua, se ordena girar orden de detención y captura internacional en contra del acusado Juan Rafael Pacifico Dabul conocido como Juan Darthés (ciudadano argentino - brasileño), de cincuenta y cinco años", pidió mediante una notificación el juez del Décimo Distrito de lo Penal de Audiencia de Managua, Celso Urbina.

En consideración de "los movimientos migratorios del acusado con lo que se acredita que se encuentra fuera de la República de Nicaragua y que se encuentra en la República de Brasil", se solicitó a la Jefa de la Dirección Interpol Nicaragua - Policía Nacional, que "procedan a circular al acusado Juan Rafael Pacifico Dabul a nivel internacional" para que una vez detenido sea "puesto a la orden" del juez y se realice la audiencia correspondiente.

El pedido de captura se basa en la acusación presentada por Sandra Isabel Dinarte Cárcamo, Fiscal Auxiliar de Managua, de la Unidad Especializada de Delitos contra la Violencia de Género del Ministerio Público, "por ser autor directo del delito de Violación Agravada en perjuicio de la victima Thelma Inés Fardin".