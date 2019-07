Cuando las temperaturas llegan a menos de 5 grados, una persona que se encuentra durmiendo a la intemperie corre riesgo de morir de hipotermia. En todo un invierno, suele haber unas 13 muertes de este tipo, pero en sólo once días ya hubo cinco personas en situación de calle que murieron de frío. Sin embargo, esta seguidilla logró frenarse --por ahora-- gracias a las acciones impulsadas desde la propia gente, según analizó el referente de Red Solidaria, Juan Carr.

"Siempre esperamos 13 o 14 fallecimientos por año por frío en la calle. En once días recibimos la data de cinco muertes. Ese es un número que no se corresponde con lo que esperábamos. Tenemos que hacer más ruido", planteó Carr en diálogo con la radio AM 750. En este sentido, remarcó que "cuando la temperatura baja de cinco grados, y se mantiene así por mucho tiempo, se produce la muerte por hipotermia".

Durante los últimos cuatro días, decenas de personas que generalmente duermen en la calle pasaron la noche en el club atlético River Plate, que abrió sus puertas impulsado por Red Solidaria. Según enumeró Carr, "la primera noche se quedaron 103 personas, la segunda 114, la tercera 116, y anoche (por el sábado), 60".

Esto, contó, ayudó a frenar las muertes por frío y despertó la conciencia ciudadana sobre esta situación: "Lo conmovedor es que aumentó el número de llamados del 108 de mil a trece mil, y pasaron cuatro días en que nadie informó de una muerte en situación de calle. Todo este ruido que queríamos hacer, más o menos, está dando algún resultado".

Mientras tanto, un censo popular realizado entre el 25 y el 28 de abril de este año, y cuyos datos se conocieron el viernes, arrojó que son 7.251 las personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires, de las cuales 5.412 vive a la intemperie en plazas, entradas de edificios y bancos o en veredas.

Esto representa un aumento de 23,5% con respecto al primer censo de este tipo, realizado en 2017 por un conjunto de organizaciones sociales. El contraste con los números oficiales resulta evidente: según el Gobierno porteño, sólo serían 1.146 las personas que se encuentran en estas condiciones.

En este marco, Carr abordó un planteo muy discutido en los últimos días: el por qué muchas personas en situación de calle deciden no acudir a los 27 paradores que ofrece la ciudad de Buenos Aires. "Me preguntan por qué uno va y otro no va a los paradores. Hay varias razones: primero, las pertenencias, que llevan su vida de 30 a 50 años en dos bolsos. Por otro lado, también está el derecho que tiene cada uno a elegir. Hay razones para elegir el lugar. Como Red Solidaria, ese debate es el que tenemos que hacer después de esta batalla".