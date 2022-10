La organización del Lollapalooza difundió los días en los que se presentarán los artistas que integran su grilla para la octava edición del encuentro musical, en la que se destacan en su primera fecha el rapero canadiense Drake y la cantante española de pop Rosalía, los neopsicodélicos australianos Tame Impala y el grupo de punk pop Blink-182 en la segunda jornada y la multipremiada artista británica Billie Eilish, que cerrará el festival en su esperado primer show en el país.

Artistas en el Lollapalooza: listado completo

El célebre festival, que se realizará el 17, 18 y 19 de marzo en su tradicional escenario del Hipódromo de San Isidro, dispondrá en su primer día:

Lollapalooza 2023: listado completo de los días

Viernes 17 de marzo

Drake- Rosalía- Armin Van Buuren, Trueno, Alison Wonderland, Chano, Aurora, Tove Lo, Marilina Bertoldi, Danny Ocean, Cigarettes After Sex, Omar Apollo, Álvaro Díaz, John Summit, Dante Spinetta, Villano Antillano, Young Miko, 100 Gecs, Suki Waterhouse, Guitarricadelafuente, Oscu, Silvestre y la Naranja, The Change, Flaca, Plastilina, An Espil, Paz Carrara, Panther, Guillermo Beresñak y Nani.

Sábado 18 de marzo

Jane's Addiction, The 1975, Jamie Xx, Fred Again, Melanie Martinez, Usted Señalemelo, Mora, Wallows, Sofi Tukker, Yungblud, Purple Disco Machine, Bresh, Catupecu Machu, Ryan Castro, Nafta, Nora En Pure, Elsa y Elmar, Papichamp, Rusowsky, Ralphie Choo, 1915, Kchiporros, Broke Carrey, Delfina Campos, Melanie Williams & El Cabloide, Florian, Angela Torres, Sassyggirl y Friolento.

Domingo 19 de marzo

El cierre estará a cargo de Billie Eilish, y la antecederán a la inglesa Lil Nas X, María Becerra, Claptone, Kali Uchis, Diego Torres, Conan Gray, Rise Against, Dominic Fike, Polo & Pan, Gorgon City, Tokischa, Gera Mx, Callejero Fino, Modest Mouse, Rei, Rojuu, Hot Milk, Muerejoven, Gauchito Club, Odd Mami, Judeline, Connie Isla, Oh!Dulceari, León Cordero, Camilú, Mia Zeta, Soui Uno y Mora Navarro.



De esta manera, se confirma una nueva edición de este encuentro musical, establecido desde 2014 como el más relevante en la Argentina a fuerza de continuidad, imponentes y variadas grillas y oferta de entretenimiento; para la cual se reactiva la venta de los últimos abonos para las tres jornadas a través de la plataforma Allaccess.

Lollapalooza, artistas que pisan por primera vez escenarios argentinos

Eilish podrá finalmente saldar su deuda con los fans locales que se frustraron con la cancelación del show previsto para 2020. También llegará por primera vez a Sudamérica Blink-182, otro número largamente esperado por los amantes del punk pop.



Otro plato fuerte estará dado por Rosalía, quien ya fue parte de una edición local del festival cuando aún no había explotado su figura, mientras que el rap tendrá un lugar preponderante con Drake y los amantes del rock tendrán una buena cuota mezclada con psicodelia de la mano de Tame Impala, con una dosis de rock alternativo californiano de principios de los 90 con Jane's Addiction, la banda de Perry Farrell, el gran cerebro detrás Lollapalooza.