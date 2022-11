El Covid no se fue. De hecho, los casos están aumentando en Argentina. Durante la semana pasada, los contagios crecieron un 50%, y el Ministerio de Salud insistió en continuar con la vacunación. En este contexto, volvió a recomendar el uso de barbijo en lugares masivos y públicos, para evitar mayores brotes.

Las autoridades sanitarias informaron que la semana pasada se detectaron en el país 3.323 nuevos casos positivos de Covid-19. Por los casos registrados, el aumento representa el 50,6% respecto a los siete días anteriores. De los casos positivos, ocho fallecieron.

El repunte de contagios, según la última actualización del Ministerio de Salud de la Nación, se encuentra concentrado en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, en los que se detectaron 2.844 positivos (85,5%).

Internaciones por coronavirus y uso de barbijo

Además del aumento de casos positivos de Covid registrados, las autoridades dieron a conocer que existen 241 pacientes internados en terapia intensiva. Con los nuevos datos, el país registra 9,7 millones de positivos para el virus SARS-CoV-2 y 130.025 muertes asociadas con la enfermedad.

Con el aumento de casos de coronavirus, una escuela de la provincia de Santa Fe decidió volver a exigir el uso del barbijo en los alumnos. La decisión se tomó al concretarse que es un brote de Covid combinado con influenza, y se detectó que un grupo de alumnos se encontraban contagiados. Parte de ellos fueron internados por desarrollar neumonía.

Uso de barbijo

La medida del uso obligatorio del barbijo por el momento se tomó en la provincia de Santa Fe, pero las autoridades sanitarias no descartan implementarlo a lo largo y ancho del país. Cabe señalar que los casos de Covid-19 no están incrementándose solo en Argentina.

En Brasil, las autoridades decretaron la semana pasada que vuelva a ser obligatorio el uso del barbijo, tanto en los aeropuertos como en los aviones, ante la llegada de turistas durante las vacaciones.

En el país vecino, la tasa de contagio creció más del 250%. Desde el viernes pasado, Brasil implementó el uso obligatorio del barbijo en espacios cerrados, y remarco la implementación de la distancia social.

El uso del barbijo, dejó de ser obligatorio en la Ciudad de Buenos Aires en el mes de junio, en los transportes públicos, que fue el último lugar obligatorio en su uso. De forma legal, el Ministerio de Salud de la Nación dispuso que no sería obligatorio su uso recién a finales de septiembre.

Aumento de contagios en Argentina

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, advirtió sobre el incremento en la cantidad de contagios de Covid-19 e instó a la población a aplicarse los refuerzos de las vacunas, ya que señaló que "el virus no se puede eliminar, ni se puede generar inmunidad de por vida".

La funcionaria nacional explicó que el aumento "es lo esperable" y señaló: "Vamos a tener algunos picos estacionales e incluso fuera de estación".

"El virus no se puede eliminar: si nos infecta, no nos da inmunidad de por vida y la vacuna no previene el 100% de los casos y tampoco da inmunidad de por vida", destacó la titular de la cartera sanitaria.

En declaraciones radiales, la integrante del Gabinete ratificó que el coronavirus "se va a sumar a los virus estacionales a partir de ahora todos los inviernos", aunque aclaró que "de ninguna manera va a generar la tensión del sistema de salud que generó y la preocupación de no poder dar respuesta".

Vacunación contra el Covid

De todos modos, instó a la población a "aplicarse los refuerzos si pasaron más de 120 días desde la última aplicación, sobre todo a los mayores de 50".

"En las últimas tres semanas hubo un crecimiento, pero todavía es un aumento leve y no se está traduciendo en hospitalizaciones y muertes", añadió.

Vizzotti destacó que la Argentina tiene "disponibilidad de vacunas" y subrayó que "la preocupación ahora es la falta de percepción de riesgo y pensar que ya pasó".

Por otra parte, la ministra de Salud también remarcó la importancia de que la población adhiera a la Campaña de Vacunación contra Sarampión, Rubéola, Paperas y Poliomielitis, ya que detalló que por el momento "está superando el 60%, pero hay que llegar al 80%".

"El lugar en el que estamos más retrasados es el AMBA, donde todavía no llegó al 50%. Hay que evitar que hay un brote si llega un caso importado", finalizó.