"Estamos en un cambio de época en el que todo se resignifica. Un juego nuevo que requiere reglas nuevas: la economía de la colaboración, la persona como protagonista, el tiempo como atributo más valorado, la búsqueda del propósito, el bienestar como tendencia macro. En ese cambio de época, uno de los impactos más grandes se da en la relación persona-trabajo. La gente querría trabajar de otra forma: con más libertad, más autonomía, menos burocracia, más transparencia. Y trabajando en las organizaciones de la época anterior se sienten, entonces, desencajados. Muchas veces un trabajo socialmente valorado no te está haciendo feliz. Nosotros llamamos a eso estar "desencajado" y por eso ese es el título de mi último libro. Si te sentís así, vas a tener que repensarte y quizás reinventarte.

"Hay más opciones de trabajos diferentes (de peluquero a blogger), hay más información sobre las distintas posibilidades y oportunidades, hay redes de contactos que acercan oportunidades e información, al ser todos trabajadores del conocimiento, muchas veces se amplían las fronteras de oportunidades y hay más tercerización y oportunidades para los trabajadores autónomos y los pequeños emprendedores

"A diferencia de lo que ocurría en el siglo XX, las personas no siguen patrones preestablecidos por la sociedad, sino que buscan encontrar "su" lugar en el mundo del trabajo. El trabajo ideal no sigue entonces un "modelo de éxito", sino que depende de cada persona y del peso de distintos factores para cada persona. Lo que hace que un trabajo sea ideal para vos, no es lo mismo que busca tu compañera de trabajo. Para Lorena, por ejemplo, es fundamental tener desafíos, aprender y estar entre los mejores de su campo (es médica, soltera) y en vez para Jessica lo mejor es poder manejar sus tiempos y tener autonomía (es periodista y mamá de dos chiquitos).

"Hicimos hace poco una investigación muy grande, con más de 4.300 respuestas, preguntando a la gente qué era lo que más valoraban en el trabajo y cuál era el nivel de satisfacción de esos mismos factores en su trabajo actual. Salieron de allí algunos aprendizajes contundentes, y uno de ellos tiene que ver con mujeres. Para las mujeres, el atributo más importante es la gestión de su Tiempo". Y sin embargo es un atributo pobremente gestionado por las organizaciones.

"Para nada" es más, la generación de los BabyBoomers, nacidos entre 1945 y 1964, retirándose hoy de las empresas, constituye un segmento muy importante de Desencajados. Cuando empezamos con JoiLab, nuestro career center, creíamos que nuestro servicio iba a ser requerido por personas de más de 40 años. Oh sorpresa! Los jóvenes hoy comienzan mucho más tempranamente a cuestionarse sobre la coherencia entre ellos y su trabajo. Y se ayuda a diseñar nuevos mundos, nuevas realidades, más cerca del disfrute, del bienestar, del estar bien. Son posibilidades que aparecen solamente si se cree en ellas. Pensamos desde el inicio en que sea una empresa del sistema B, con un definido y explícito compromiso con lo que se denomina "Triple Resultado": el compromiso por una economía donde el éxito se mida por el bienestar de las personas, de las sociedades y la naturaleza.