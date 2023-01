En una plaza, ubicada frente al Municipio de Lujan , se asienta Iván, con sus pertenencias, a la espera que le donen materiales para construir su vivienda en un terreno cedido. SÍ, el hombre se aferra a la solidaridad, a pesar de su cercanía a la sede municipal, desde donde sólo recibió excusas o promesas, e incluso hasta la irrisoria acusación de negarse a dejar atrás su situación de calle, por no “querer bañarse” .

Un triste y trágico suceso marcó a Iván Torres , y colocó su vida en una pendiente. En mayo de 2020, su hijastro, Daniel, fue asesinado, según el propio Torres por un encendedor. El dolor por aquel episodio criminal y por la ausencia de justicia lo empujó a probar suerte en Bahía Blanca. Pero su infortunio lo impulsó a regresar a Luján, y en su retorno sufrió otro golpe severo, al tomar cuenta de la pérdida de su vivienda por un conflicto familiar.

Por esta razón, no se encontró otro lugar más que en la Plaza Colón, situado frente al establecimiento municipal de Luján. Allí pasa gran parte del día, y por las noches encuentra refugio en el Hospital local o en un parador. Un contexto extremo que provoca mucha conmoción en las redes sociales, mediante las cuales se potenciaron diferentes cruzadas solidarias por Iván. Fue así que una familia oriunda de Jáuregui, partido de Luján, le donó un terreno.

El paso de Torres constó luego en obtener los materiales para iniciar la construcción de su hogar, y dejar de ser un sin techo. Para ello, cruzó la calle San Martín e ingresó al recinto de la Municipalidad, pero allí “me dijeron que los tramites son largos, y solo me queda esperar”. Al mismo tiempo, dado que se reiteraron, en las redes, los pedidos de ayuda y los reclamos de intervención de las autoridades municipales, estas respondieron pero mediante un comunicado en el que expresaron que “el día 17/12/2022 es abordado en plaza Colón a las 23 Hs., cuando se encontraba durmiendo. En dicha oportunidad, no hubo manera de convencerlo de que reingresar al dispositivo, argumentando cierta disconformidad en relación a un hecho puntual relacionado a no estar de acuerdo en bañarse” . El intento de “justificativo” que provino desde la Intendencia profundizó el malestar existente, como manifestó Daniela, quien colabora con Iván, y remarcó que “generan un informe inútil e inoportuno en el cual dicen que el señor que vive en la calle no se deja ayudar porque no se quiere bañar. No entienden la psiquis de alguien que sufre y sufrió como este hombre, que hoy duerme en una plaza”.