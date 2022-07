La presidenta de AySA, Malena Galmarini, y el intendente de Morón, Lucas Ghi, habilitaron una nueva red secundaria de agua que, con más de 33 mil metros de cañerías, beneficia a 12.500 vecinas y vecinos del barrio Santa Rosa y del barrio Marina de la localidad de Castelar Sur, del partido de Morón. De esta manera, se logró alcanzar en ambos barrios el 100% de cobertura tanto en la red de agua, como en la de cloacas.



En este evento también participaron el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci; la gerenta general de la Agencia de Planificación ( APLA), Sonia Kabala y el titular de ACUMAR, Martín Sabbatella; quienes se sumaron al brindis simbólico con las vecinas y vecinos beneficiados con esta nueva obra.



Tras conversar con vecinas y vecinos beneficiados que expresaron su alegría, Malena Galmarini destacó: “Nos encontramos nuevamente en Morón habilitando una red para 12.500 vecinos y vecinas. Para algunos es solamente abrir una canilla, para nosotros es traer dignidad. Es darles a vecinas como Lucía y Claudia, que nos recibieron en sus casas para brindar, la posibilidad de una mejor salud y, con las cloacas, de además cuidar el medio ambiente”.



Galmarini y Ghi, previamente mantuvieron una reunión técnica en la sede municipal con autoridades locales y directores de AySA, en la que se habló de las obras finalizadas, en ejecución, como también de los proyectos y la planificación de obras futuras. Luego se trasladaron a la habilitación de la obra en el barrio, que estará abastecida por la Estación Elevadora Morón.



“AySA nos presentó en diciembre del 2019 un plan de trabajo y se viene ejecutando, aún en los peores momentos de la pandemia. Hoy más de 12.000 vecinos acceden al derecho del agua potable, en el marco de una puesta mucho más ambiciosa que va a ser posible fruto del compromiso de Malena y del trabajo de una empresa como AySA, que cuenta con un capital humano extraordinario. Y es que seguramente en el transcurso de los primeros meses del año que viene Morón logre satisfacer expectativas centrales de nuestra comunidad como lo es el 100% de agua y el 100% de cloacas”, señaló por su parte el intendente Lucas Ghi.



Rolando, vecino del barrio desde 1994, manifestó lo mucho que se esperó este momento: “Es genial, es el único servicio que nos faltaba. Hace unos años conectamos la cloaca. Cuando vinimos acá no teníamos ni gas, ni cloacas, ni agua, solo luminarias. El resto faltaba todo. Lo estábamos esperando”. Claudia, otra vecina beneficiada, remarcó: “Estamos re contentos ahora que vamos a poder conectar la red de agua potable al tanque y dejar de usar el motor que no daba más. Desde que tenemos cloacas y ahora con el agua, se benefició mucho al barrio”. Lucía, con 48 años en el barrio, dijo estar emocionada y agregó: “Para tomar me compraba porque soy diabética y la médica me lo recomendó. Ahora con esto cambia y mejora todo, además de ser un ahorro”.



Para finalizar, Malena Galmarini destacó: “Quienes gobernamos hablamos por nuestros presupuestos y podemos decir hoy, que hay un gobierno nacional que apuesta a que los vecinos y vecinas no solamente del área metropolitana de Buenos Aires, sino del todo país con Enohsa, tengan dos servicios tan importantes y tan esenciales como son el agua y las cloacas". Al tiempo que adelantó: "Vamos a volver dentro de muy poquito a cerrar el 100% de las cloacas y el año que viene, en el primer semestre, a cerrar el 100% de agua para todo Morón".



También estuvieron presentes Mónica Macha, diputada nacional; Jorge Laviuzza, referente del FRTodos de Morón; Marcelo González, presidente del HCD de Morón y los concejales Marina Pintos y Oscar Conde. Por parte de AySA, estuvieron presentes Alberto Freire, director general operativo; Pablo Careaga director regional oeste y equipo técnico.