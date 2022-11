La vida de Kanye West ha dado un giro de 180 grados. A pesar de haber recuperado su cuenta de Twitter de la mano de Elon Musk, el rapero estadounidense atraviesa un complejo momento personal. Según informaron distintos medios de los Estados Unidos, se divorció legalmente de su ex mujer, Kim Kardashian.

Acusaciones, peleas y mucho más hubo en el medio de la separación del músico y la empresaria. El acuerdo entre ambas partes no es nada sencillo. Las diferencias se achicaron en lo que respecta a la custodia de sus cuatro hijos: North, de nueve años; Saint, de seis; Chicago, de cuatro; y Psalm, de tres. No obstante, el rapero -también divorciado de Adidas- y Kim debieron dejar constancia sobre la la división de bienes.

El rapero y la empresario se casaron en 2014

Si embargo, ¿cómo se llegó a esta situación? Kim Kardashian fue quien solicitó el divorcio en febrero de 2021, después de siete años de matrimonio. Nunca mencionó los motivos, pero se dio a conocer que ciertas actitudes de su exmarido se hicieron públicas. ¿Lo peor de la cuestión? Se repetirían en los años siguientes.

Según el acuerdo, la custodia será compartida con “igualdad de acceso” a sus hijos, aunque Kardashian será quien pase más tiempo con ellos. En lo económico, West deberá pagar 200.000 dólares mensuales por manutención infantil y tendrá que hacerse cargo de la mitad de los costos de seguridad de North, Saint, Chicago y Psalm.

Los cuatro hijos de Kanye y Kim

A su vez, ambos renunciaron a la manutención conyugal y, para evitar posibles conflictos a futuro en lo que respecta a la crianza de sus hijos, establecieron que en ese caso se resolverá mediante un proceso de mediación judicial. Quien no se presente, perderá la potestad de decidir.

El divorcio Kanye West-Kim Kardashian: las redes sociales, como punto de conflicto

En medio del proceso de divorcio, el rapero utilizó las redes sociales para hablar de su separación. A través de su cuenta de Instagram, en febrero de este año cuestionó que su hija North utilizara TikTok con apenas ocho años. "Dado que este es mi primer divorcio, necesito saber qué debo hacer con respecto a que mi hija esté en TikTok en contra de mi voluntad", escribió.

Kardashian le contestó de inmediato. "Los ataques constantes de Kanye hacia mí en entrevistas y en las redes sociales son en realidad más dolorosos que cualquier TikTok que North podría crear", explicó. Además, remarcó que "como la principal proveedora y cuidadora de nuestros hijos, estoy haciendo todo lo posible por proteger a nuestra hija mientras le permito expresar su creatividad en el medio que desee con la supervisión de un adulto, porque le brinda mucha felicidad".

La empresaria continuó con su discurso y afirmó que "el divorcio es lo suficientemente difícil para nuestros hijos y la obsesión de Kanye por tratar de controlar y manipular nuestra situación de manera tan negativa y pública solo está causando más dolor para todos".

Luego de un arduo período de separación, ambos llegaron a un acuerdo y el divorcio es oficial

Por otro lado, señaló que "desde el principio, no he querido nada más que una relación de paternidad compartida saludable y de apoyo porque es lo mejor para nuestros hijos, y me entristece que Kanye continúe haciendo que sea imposible en cada paso del camino".

West no se quedó callado y lanzó una catarata de denuncias contra Kim. " Estados Unidos te vio intentar secuestrar a mi hija en su cumpleaños al no darme la dirección. Pusiste seguridad a mi lado dentro de la casa para que pudiera jugar con mi hijo y después me acusaste de robar", detalló. A su vez, comentó que "tuve que hacerme una prueba antidrogas en la fiesta de Chicago porque me acusaste de haberlas tomado".

El principio del fin de la relación entre Kanye West y Kim Kardashian

Kanye West sorprendió a más de uno en 2020. En plena pandemia del coronavirus, y en medio de un acto en Carolina del Norte, lanzó su propia candidatura a la presidencia. Cuando tomó el micrófono, el rapero no pudo contenerse y comenzó a llorar. El momento, tal vez no era el adecuado. Su relación estaba en crisis.

El músico narró el momento en el que su madre descartó la petición de abortarlo, la cual fue iniciada por su padre. No obstante, en un momento donde habían evaluado con Kim abortar a su primera hija, él aseguró que evitó que eso sucediera. "Ella estaba llorando y durante un mes y dos meses y tres meses, hablamos de que ella no tuviera este niño. Ella tenía las pastillas en la mano", explicó.

Asimismo, aclaró que "casi mato a mi hija… incluso si mi esposa quiere divorciarse de mí después de este discurso, ella trajo a North al mundo, incluso cuando yo no quería. Ella se levantó y protegió a esa niña".

West rompió en llanto en pleno discurso

Sin embargo, esa misma noche publicó varios mensajes en su cuenta de Twitter que dejaron anonadados a sus seguidores. "Kim estaba tratando de volar a Wyoming con un médico para encerrarme como en la película ¡Huye!, porque yo lloraba para salvar la vida de mis hijas ayer", escribió, aunque luego eliminó dicho mensaje.

"Si me encierran como Mandela ya sabrán por qué”, publicó en otro tweet, haciendo referencia al expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, quien estuvo encarcelado durante 30 años debido al apartheid.