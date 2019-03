El ferrocarril Sarmiento incorporará a partir del lunes 4 de marzo nuevos servicios de trenes rápidos y especiales, que funcionarán de lunes a viernes de 5 a 10 y de 15 a 20 horas, para reducir la espera en las estaciones con mayor demanda como Once, Merlo, Morón y Moreno, informó Trenes Argentinos Operaciones.

Este nuevo sistema reducirá hasta 12 minutos el tiempo de viaje de Once a Moreno y aumentará un 10 % la cantidad de servicios, según la empresa.

Sentido Once

En el horario de 5 a 10 de la mañana, funcionará uno de los servicios rápidos, con sentido a Once desde Merlo y Moreno, con parada en Liniers, pero no se detendrá en las estaciones de Morón y Flores. Además, se sumarán servicios especiales entre Castelar y Once con paradas en todas las estaciones.

Sentido Moreno

Con sentido a Moreno, se agregarán servicios rápidos que partirán desde Once con el mismo cronograma.

En el horario de la tarde, de 15 a 20 horas, habrá servicios rápidos entre Once y Merlo, con sentido a Moreno, que tampoco se detendrán en las estaciones intermedias entre Flores y Morón. A su vez, se agregarán servicios especiales entre Liniers y Moreno que pararán en todas las estaciones.

De esta manera, la empresa aseguró que aumentará en un 10 % la cantidad de trenes con un total de 275 servicios diarios de lunes a viernes, mientras los días sábados se sumarán 12 más. Para mayor información sobre estos nuevos servicios, se puede visitar la página oficial: www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos o comunicarse al 0800-222-TREN (8736).