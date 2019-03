A lo largo de la historia varios han sido los inventos que han significado grandes cambios en la forma de vivir de la sociedad. Si bien desde los inicios de la humanidad se piensa en las creaciones de varios hombres, numerosas mujeres son las responsables del origen muchos productos que hoy son esenciales para la vida cotidiana.

Desde Galileo Galilei hasta Steve Jobs, los inventores son reconocidos por haber revolucionado nuestro día a día , pero hay muchas mujeres que sobresalieron de la media y contribuyeron en el desarrollo de ideas novedosas y revolucionarias.

Ellas marcaron historia: Margaret A. Wilcox inventó la primera calefacción de automóvil, la misma direccionaba el aire que se encontraba encima del motor hacias los pies de los conductores aristocráticos del siglo XIX. Además, años después ideó una máquina que lavaba la ropa además de vajilla.

Anna Connelly innovó la forma de vivir frente a accidentes domésticos como, por ejemplo, incendios. Un 23 de agosto de 1887 patentó la escalera de incendios en los Estados Unidos. Maria Beasely fue otra innovadora que revolucionó la seguridad de las personas ante accidentes que hoy en día son muy normales en el mar y pensó en cómo miles morían por causa de ahogamientos, por lo que diseñó un bote salvavidas en 1882.

Beasely fue una de las pocas mujeres que consiguió hacer una fortuna por sus invenciones, y entre 1878 y 1898 patentó al menos 15 inventos, entre los que se encontraba la máquina de fabricar barriles.

No todos fueron inventos para prevenir accidentes, las mujeres también revolucionaron en la arquitectura. La Dra. Maria Telkes junto a Eleanor Raymond en 1947 diseñaron la primera casa con con sistema de calefacción alimentado únicamente por energía solar.

Si pensamos en la medicina y la cantidad de vidas que se salvan a diario, no podemos dejar de mencionar uno de los inventos más básicos de hoy en día que tiene menos de 120 años de antigüedad y es utilizado por todas las personas del mundo. Letitia Geer creó en 1899 la primera jeringa que podía ser operada con una mano.

Hace aproximadamente 105 años los alimentos no podía ser conservados como lo hacemos hoy si no fuese por una mujer llamada Florence Parpart que creó un refrigerador eléctrico moderno y recibió una patente por un sistema de limpieza de las calles, el cual vendió en Estados Unidos.

Bette Nesmith Graham, inventora del corrector líquido opaco que se utiliza para ocultar errores ortográficos

Ahora bien, si pensamos en los inventos que revolucionaron la forma de vivir en a partir del siglo XXI nos tendremos que referir a Ada Lovelace, hija de Lord Byron, quien comenzó con la idea de crear un motor analítico (lo que equivale a un ordenador antiguo), convirtiéndose esencialmente la primera programadora.

Son muchísimos los inventos que las mujeres consiguieron a lo largo de los años, pero no obtuvieron las restribuciones que se merecían. El caso de Katharine Burr Blodgett fue muy diferente al de las demás. Blodgett fue la primera mujer en obtener un doctorado de la Universidad de Cambridge y fue la primera contratada por General Electrics.

Durante la segunda guerra Mundial, la científica contribuyó al desarrollo de máscaras de gas, pantallas de humo y un sistema de deshielo de las alas de los aviones. Sus años de investigaciones la llevaron a su éxito, creando el vidrio no reflexivo. En un comienzo utilizó lentes de las cámaras y luego estos fueron utilizados en los periscopios de los submarinos.

Hoy en día si no existieran los vidrios creados por una mujer, los automóviles no tendrían parabrisas y las pantallas de los ordenadores no serían las mismas. Son tantas las innovaciones a lo largo de la historia que unos simples párrafos no alcanzan para describirlos. Las mujeres siempre estuvieron aportando un granito de arena como quien dice, pero muy pocos fueron los reconocimientos.