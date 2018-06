El interés mundialista aún no se agota, todavía quedan unas cuantas horas de partido frente al televisor que pueden resultar una distracción a la hora de estudiar. El 64,8% de estudiantes universitarios considera que la Copa Mundial de Fútbol no afecta a su rendimiento académico. Sin embargo, cerca del 50% de los docentes sostiene que impacta negativamente en la concentración de su alumnado. Así lo revela un estudio realizado por la Universidad de Flores, que expone también intereses e intenciones respecto de la integración del torneo en las clases.

La Universidad de Flores (UFLO) elaboró una encuesta dirigida a estudiantes y profesores de universidades privadas, con el objetivo de conocer su percepción sobre el posible impacto de la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018 en la educación y evaluar la congruencia entre las expectativas y las intenciones de unos y de otros en las clases.

De acuerdo con la investigación, el 49,2% de los docentes encuestados sostiene, sobre la base de experiencias anteriores, que el torneo impacta negativamente en la concentración de su alumnado, aunque sólo el 18% afirma que lleva a una baja en las calificaciones. Algunos también señalan que deriva en inasistencias, incluso en fechas de parciales, y cuestionan que "los comentarios de orden social, político o económico vertidos por comentaristas de futbol suelen ser tomados al pie de la letra y repetidos hasta el hartazgo".

Sin embargo, otros docentes remarcan ciertos aspectos positivos, en la medida en que perciben empatía y entusiasmo: "El torneo genera tiempos de encuentro. Los alumnos se juntan a estudiar antes o después de los partidos, comparten instancias y se encuentran, lo cual es importante. Pueden alcanzar buenas reflexiones luego de lo ocurrido en los partidos, tanto con lo que ocurre en el juego como todo lo que el evento y el consumo conllevan".

Los unos y los otros

Por otra parte, el 64,8% de estudiantes encuestados que el Mundial de Fútbol no afecta a su rendimiento académico, mientras el 25,4% reconoce que lo lleva a tener un menor grado de concentración, por "culpa" propia o de terceros: "Resulta imposible ir a clases y rendir, si todo un grupo de prefiere cortar la lección por un partido de fútbol".

El 37,1% de los estudiantes afirma que el vínculo entre el Mundial y la institución le es indiferente y algunos incluso remarcan que no faltarían a clases por ver un partido; el 35,7% asegura que no tendrá clases o faltará cuando juegue la Selección Argentina.

Si bien el 70,5% de los profesores considera que no es importante integrar el Mundial de Fútbol en sus clases, sólo el 38,3% no lo hace, y algunos explican que no lo integran porque no encuentran vínculo de temas con la materia que dictan. El 38,3% dialoga con los estudiantes sobre el tema y el 15% prepara actividades específicas.