El humorista y conductor infantil Carlitos Balá falleció a sus 97 años a las 21.30 del jueves, tras haber sido internado por una dolencia en el Sanatorio Güemes, según confirmó esta mañana su nieta Laura Gelfi.

"Estamos devastados pero unidos y así se fue él, con la familia unida y mucho amor", afirmó la nieta en declaraciones formuladas a Teleshow, en las que precisó que el fallecimiento se produjo en la noche del jueves.

Fuentes cercanas al artista contaron que comenzó a sentirse mal y pidió ser llevado a un hospital. Cuándo llegó al Sanatorio Güemes, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los médicos decidieron dejarlo en observación y realizarle estudios.

El velatorio público del comediante será este viernes entre las 14.30 y las 21 en la Legislatura porteña, institución que lo había declarado Ciudadano Ilustre en 2017, con ingreso por avenida Julio A. Roca 575.

Así lo definieron los familiares del humorista con autoridades del Parlamento de la Ciudad, de modo que el público general pueda expresarle su último adiós al artista más allá del velatorio íntimo para los más cercanos que se llevará a cabo en una casa de sepelios.

La noticia sobre su internación se dio a conocer el jueves por la noche en el programa "LAM", del canal América. "El pronóstico es reservado. Esperamos que no sea nada y se recupere pronto", expresó la panelista Estefi Berardi en el programa conducido por de Ángel de Brito.

Carlitos Balá fue autor de frases emblemáticas, que formaron parte de la infancia de millones de personas, como "qué gusto tiene la sal", "Sumbudrule" y "Angueto quedate quieto".

¿Quién fue Carlitos Balá?

Carlitos Salim Balaá Boglich, más conocido como Carlitos Balá, fue un humorista, actor, músico y presentador argentino.

El humorista, nacido el 13 de agosto de 1925 en el barrio de la Chacarita, se convirtió en uno de los íconos del show infantil, al que dedicó más de la mitad de su trayectoria artística.

Comenzó su carrera en radio y televisión en La revista dislocada, junto a Délfor Dicásolo. El programa fue emitido entre los años 1952 y 1973.

Luego, formó parte del trío "Balá, Marchesini y Locatti", por Radio El Mundo. Junto a ellos también protagonizó "¡Qué plato!".

Posteriormente, Balá continuó su carrera de forma individual y, con los años, se convirtió en un ícono del show infantil con el mítico "Show de Carlitos Balá". A partir de allí, fue autor de frases emblemáticas, que formaron parte de la infancia de millones de personas, como "qué gusto tiene la sal", "Sumbudrule" y "Angueto quedate quieto".

Emblema de la infancia de toda una época, cuya vigencia perduró a lo largo de varias generaciones, Carlitos Balá había sido homenajeado en 2017 en la Cámara de Diputados de la Nación por su "trayectoria artística y su aporte a la cultura popular".

"Ya van cuatro generaciones que me siguen, contando esta de Panam. Hay que entenderlos. Tienen otros chiches, pero siguen siendo chicos. No tengo tiempo para estar triste, tengo alegrías que me eclipsan. Y hago reír todo el día. En los aviones me pongo a bailar con las azafatas. La fórmula es recibir cariño", había asegurado Carlitos Balá antes del homenaje que le hicieron, en 2017, en la Cámara de Diputados.

"Yo soy de espíritu joven. El cariño te rejuvenece. Todo el mundo debería recibir cariño, pero está el poder adelante y nadie la quiere entender. Yo tengo cerca el cementerio de la Recoleta y digo: 'Así terminamos todos'", completó en aquella ocasión.

El mismo año en que fue homenajeado en el Congreso de la Nación, Balá recibió también el diploma de Ciudadano Ilustre en un homenaje que se le realizó en la Legislatura porteña.

El pasado 13 de agostó cumplió 97 años y compartió su felicidad en redes sociales: "Gracias a todos por los mensajes: eaa pepé ¡Los quiero mucho!", dijo en un video de Instagram.