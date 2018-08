María Isabel "Chicha" Chorobik de Mariani, fundadora y segunda presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, murió hoy a los 94 años, tras sufrir un ACV el pasado 11 de agosto.

"Chicha" era abuela de Clara Anahí Mariani, quien fue apropiada por la dictadura cívico-militar en noviembre de 1976 cuando apenas tenía tres meses, tras el ataque a la casa de La Plata en la que vivía con sus padres, Daniel Mariani y Diana Teruggi, ambos militantes de Montoneros, que fueron asesinados.

La dictadura militar quería destruir una imprenta de Montoneros que funcionaba en el fondo de la vivienda, en una doble pared. Mataron a todos y se robaron a la bebé, que sobrevivió a las balas por milagro.

En 1977, Mariani y Alicia Licha Zubasnabar de De la Cuadra decidieron crear una organización de abuelas para buscar a sus nietos desaparecidos.

En 1996, Mariani fundó además la Asociación Anahí, un organismo que promueve, sostiene y defiende la plena vigencia de los derechos humanos.

"Chicha", que atesoraba un archivo familiar para que Clara Anahí conociera su historia -y hasta guardaba las muñecas que le compraba cada año para su cumpleaños-, murió sin poder encontrar a su nieta, que hoy tendrá 42 años.

Solía decir que no tenía permiso para morirse. No le importaban los años, ni las dificultades en la vista -que casi había perdido por completo-, ni los achaques. Desgarrada, invadida por la angustia y el dolor, no se detuvo ni un día en la lucha por recuperar a su nieta apropiada.

En un breve comunicado de prensa, Abuelas despidió a la histórica luchadora.

"Despedimos con enorme tristeza a quien fuera compañera de Abuelas de Plaza de Mayo y actual presidenta de la fundación Clara Anahí. Una mujer fundamental en los inicios de la búsqueda de los niños y niñas apropiados por el terrorismo de Estado y un símbolo de la lucha por los derechos humanos. (...) Querida Chicha, la seguiremos buscando, junto a todos los nietos y nietas que faltan", expresó la asociación.