El dibujante y artista plástico internacionalmente reconocido Hermenegildo Sábat, de nacionalidad uruguaya y radicado en Argentina, murió a los 85 años.

Sábat falleció anoche mientras dormía, según consignó el diario Clarín, donde se desempeñaba actualmente.

El artista, conocido popularmente entre otras cosas por sus dibujos emparentados con el periodismo político, nació en Montevideo, en el año 1933, y tras desempeñar tareas en medios periodísticos de su ciudad natal, arribó a Buenos Aires en 1965.

"Menchi" Sábat, casado y con dos hijos, se destacó por realizar caricatura de tono político tanto de presidentes, como sindicalistas y militares.

Durante su trayectoria trabajó para las revistas Primera Plana, Crisis y el diario La Opinión, mientras que actualmente realizaba su tarea en el diario Clarín.

Por su labor recibió premios internacionales como Moors Cabot de la Universidad de Columbia y el de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), y el premio Konex de Brillante por su trayectoria.

"Era muy observador de los diarios y los medios en general. Su oficina era casi un museo y sus dibujos no acompañaban las notas, sino que eran una nota en sí mismos. Es una gran pérdida. Menchi merece un sitio importante y definitivo en el olimpo del periodismo", sostuvo el secretario de redacción de Clarín, Ricardo Krischbaum, en una entrevista con Radio Mitre.

Sábat coincidía: se definía más como periodista que como caricaturista.

"En principio no arrancaría por caricaturista. Lo que mayormente he practicado es el periodismo. Así que yo mejor arrancaría definiéndome como periodista. No estaría mal. Trabajé 17 años ejerciendo la actividad en Uruguay. Apenas quisieron nombrarme secretario redacción en El País, renuncié. No tengo piel para despedir pares, tarea que, de aceptar, me correspondería", recordó en una nota publicada por la revista Gente en 2016.