La mujer de 66 años a la que le amputaron la pierna sana en una clínica del partido bonaerense de Berazategui murió anoche tras sufrir un paro cardiorespiratorio en un sanatorio porteño por lo que la justicia espera los resultados de pericias médicas para determinar si la muerte ocurrió por mala praxis y si imputa a los dos médicos investigados de homicidio culposo.

La fiscal de la UFI7 de Berazategui, Karina Santolín, afirmó a Télam: "Hasta que los peritos médicos no se expidan la carátula sigue siendo lesiones culposas, una vez que concluya la autopsia y las pericias, veremos si tanto la muerte de la mujer como la amputación de la pierna son por mala praxis tal como dice la denuncia".

Santolín agregó además, que la clinica "Nuevo Sanatorio Berazategui" "acumula otras denuncias por supuestas mala praxis que se investigan en su fiscalía y eso motivó los allanamientos realizados. Por el caso de esta mujer están imputados los cirujanos Rico y Cardozo".

Por otro lado, la fiscal expresó que "no existe incompatibilidad, no configura delito que un médico cirujano sea propietario de una casa funeraria, si se trataría de una falta ética".

"Pero las investigaciones por supuestas malas praxis no están relacionadas hasta el momento con esta vinculación, no consta en la causa esta relación, hasta el momento no se investiga otro delito que no sea mala praxis", dijo Santolín.

La abogada que representa a presuntas victimas de mala praxis en la Clínica, Paola Stekloff, había denunciado que el cirujano Fernando Palladino era, a su vez, propietario de la casa funeraria Casa Central, situada a una cuadra del sanatorio y que se facilitaba a los familiares de personas que fallecían en la clínica la dirección y los telefónos de esta casa de sepelios.

Magdalena Leguizamón fue la mujer que falleció anoche cuando se encontraba internada en la clínica CENI del partido bonaerense de Quilmes. La jubilada, que padecía de diabetes, había sido derivada desde el Nuevo Sanatorio Berazategui donde sufrió la amputación de su pierna izquierda sana en lugar de la derecha.

Según las fuentes, la mujer se descompensó ayer al mediodía y se decidió su trasladó al hospital Güemes, ubicado en el barrio porteño de Almagro, donde a las 22.30 falleció como consecuencia de un paro cardiorespiratorio.

La mujer, que era afiliada al PAMI y sufría de diabetes, había sido sometida el 16 de julio en el Nuevo Sanatorio Berazategui a la extirpación de una parte del pie de la pierna donde sufría problemas, y luego los médicos indicaron que necesitaban amputar ese miembro a la altura de la rodilla en una segunda intervención programada. La sorpresa ocurrió cuando concluyó esa operación y su familia descubrió que había sido amputada la pierna sana.

"Mi esposo se dio cuenta que la pierna que faltaba era la otra, yo levanté la sábana y vi que el pie derecho, que había sido intervenido la semana pasada y que estaba comprometido, seguía ahí y que la pierna que faltaba era la otra", denunció entonces Mayra, una de sus hijas.

En la misma línea, la mujer detalló que el cirujano que realizó la práctica era el mismo que había amputado el cuarto dedo del pie derecho unos días atrás. "Él sabía que había que avanzar con la misma pierna y por eso cuando fui a encararlo si bien nunca reconoció el error empezó a tartamudear y a inventar cosas", agregó.

Tras la muerte de la mujer la carátula del caso pasaría de "lesiones culposas" a "homicidio culposo", con el consecuente agravamiento de las penas, según los resultados que reporte la autopsia y las pericias.

Los imputados hasta el momento son los médicos Rafael Mariano Rico Núñez, el cirujano cardiovascular que siguió el caso de la diabetes y las infecciones en la pierna derecha de Leguizamón; y Gonzalo Cardozo Monterino, el traumatólogo apuntado como responsable por la amputación equivocada.

De confirmarse el cambio de imputación, las penas para los médicos podrían oscilar entre 1 y 5 años de prisión, y una inhabilitación para ejercer la profesión de hasta los 10 años, aun teniendo en cuenta que la Clínica Ceni, donde Leguizamón estuvo internada las últimas semanas, presentó un informe en el que aseguró que ni siquiera era necesaria la amputación en la pierna derecha.

La clínica de Berazategui, en el ojo de la tormenta

El Nuevo Sanatorio Berazategui está siendo investigado por otros ocho hechos de presunta mala praxis que se conocieron tras el caso de Leguizamón, entre ellos el de una mujer de 64 años que murió tras quedar en estado vegetativo luego de una cirugía.

Sobre este hecho, Stekloff, que representa a varias de las familias de las víctimas, contó que la mujer fue intervenida el 4 de mayo de 2018 por una fractura expuesta, pero salió de la cirugía con una traqueotomía y en estado vegetativo.

"Hubo una primera cirugía, después una segunda y falleció poco tiempo después", contó la letrada.

Stekloff indicó que se trata de establecer si el médico que la intervino es el mismo que operó a Leguizamón y a Teresa Angilleta, la mujer que se presentó en el centro médico por una obstrucción del píloro (comunicación entre el estómago y el duodeno), pero le sacaron la vesícula y falleció por complicaciones de esa operación.